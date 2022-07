Al menos trece personas murieron en Nueva York y Nueva Jersey por las súbitas inundaciones del miércoles en la noche tras las lluvias torrenciales provadas por la torrenta Ida, que dejó a su paso inundaciones y escenas de caos en el noreste de Estados. Bill de Blasio, el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, deploró en un tuit el “acontecimiento meteorológico histórico” y decaró también el “estado de urgent”. Las calles se concirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y culture de Estados Unidos. Las estaciones de metro también settingan inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse, según la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona el sistema de transporte público de Nueva York. Asimismo, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registerró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park. Cientos de vuelos fueroncelados en los aeropuertos neoyorquinos de Newark, LaGuardia y JFK. En plena noche, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declared “estado de urgent” tras las “importantes” inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York, que podrían afectar a unos 20 milones de personas. Según el NWS, es el primer estado de Emergencyencia by inundaciones Repinas que se statementara en la historia de la megalopolis, golpeada en 2012 by el huracán Sandy. afp / reuters / ap / rr

