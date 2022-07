Al menos dos personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas a raíz de la sacudida este viernes (February 25, 2022) . La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) indicó que, preliminary según datos, dos personas fallecieron en la regencia de West Pasaman, en la costa oeste de Sumatra. El sismo, que también se sintió en la vecina Singapur, forced a temporary evacuation, según muestran Vídeos publicados por los exploregos en las social redesign. Descartan posibilidad de tsunami El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registerra la actividad sísmica mundial, situó el hipocentro del seísmo a 12 kilómetros de profundidad en la región central de la isla ya 66.8 kilómetros al noroeste de la poblacied con de Bukittingredgión resident. Las autoridades indonesias, por su parte, advirtieron de posibles fuertes réplicas, como las ya registerradas de magnitud 4.8 y 4.7, pero descartaron la posibilidad de un tsunami. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registerran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados. In 2004, un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia Sumatra generó un tsunami que causó mas de 226,000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico. mg (efe, dpa)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Al menos dos muertos tras terremoto de 6,2 en Indonesia | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Al menos dos muertos tras terremoto de 6,2 en Indonesia | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Al menos dos muertos tras terremoto de 6,2 en Indonesia | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Al menos dos muertos tras terremoto de 6,2 en Indonesia | El Mundo | DW” posted by on 2022-07-31 13:02:39. Thank you for reading the article at Sguy.Net