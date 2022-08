Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 ringen die westlichen Staaten um eine angemessene Politik gegenüber dem neuen. Einerseits will man ihm durch offizielle Anerkennung keine Legitimität verleihen, andererseits so man Gesprächskanäle, etwa um Rahmenbedingungen für humantäre Hilfe zu schaffen. Dass der Westen den Kontakt zu den Taliban trotz aller Vorbehalte gegen deren Politik, insbesondere is Frauenrechte angeht, nicht abreißen lässt, sei richtig, sagt Conrad Schetter, Ko-Autor mit Katja Mielke des soechiten Butbene Auch geopolitich sei das Land, zwischen Zentral- und Südasien und China gelegen, zu bedeutend, als dass es sich dauerhaft ignorerieren ließe. Pakistan, China und arabische Mäzene versuchten, auf die Taliban Kontext, erwarten Schetter und Mielke, werde auch Europa eine Annäherung an die Taliban Suchen: “Allein, um deutlich zu machen, dass nicht alles, was a zivilem Aufbau in den letzten zwanzig Jahonsren in Afghanistan stattgefunden hat, umsonst.” Conrad Schetter, Professor am Bonn Center for International Conflict Studies, warns Klischeevorstellungen im Umgang mit den Taliban Allerdings stehe der Westen vor einem Problem: “Man hat erst wenig vosystemen, Welche unaerschiedlichen Strömungen es innerhalb der Taliban gibt und wie darum mit der Bewegung als ganzer umzugehen ist”, so Schetter im Gespräch . Rigorose Islamisten stünden Moderaten gegenüber, die etwa ihre Töchter möglichst auf gute Schulen schicken wollten und zum Ziel hätten, das Land in Kooperation mit den Nachbarstaaten und der internationalen Gemeinschaft zu entwickeln. Auch fordere die jüngere Generation der Taliban die ältere heraus, entsprechende Machtkämpfe prägten die Organization. Und diejenigen, die gegen jegliche Zusammenarbeit mit dem Westen seien, wendeten sich dem IS-K (“Islamischer Staat” in Chorasan) zu, dem regionalen Ableger der Terrororganisation “Islamischer Staat”. Read More: Ukrainischer Botschafter Melnyk soll Deutschland verlassen | Deutschland | DW “Verschwommene Strukturen und Ziele” Tatsächlich seien die Taliban eine komplexe Bewegung, von deren typischen Picture in der westlichen Vorstellung – den “vorzeitlich anmutenden Kämpfern” und dem “hinterwäldlerischen Mullah” – man Schet nicht täuschen lassen solle, schreiben Die Taliban hätten sich während des vergangenen Vierteljahrhunderts kontinuierlich entwickelt, auch in der Kriegführung, der militärischen ebenso wie der Psychoischen. Zwar sei es ihnen noch nicht gelungen, eine Gruppe aus Kämpfern in eine politische Partei mit geordneten Prozessen und einer konkreten Vision zu verwandeln. Die Konturen und die innere Struktur der Bewegung seien verschwommen und von außen vielfach nicht einsichtig. Trauerfeier am Todestag des Mitgründers und Führers der Taliban, Mullah Mohammad Omar Eines sei aber festzustellen: Die Taliban sind im Gebrauch ihrer Mittel, sei es bei der Kommunikation nach außen, sei es beim Einsatz von Gewalt, ebenso flexibel wie bei der konkreten Umsetzung ihrer Gesetze und Regeln. Insofern konstatieren die Autoren: “Sie erscheinen eher als ein reasoner und vor allem pragmatischer Akteur denn als ein ideologiegetriebenes Monster.” Meister der Kommunikation Beispiel Medieneinsatz: Die Taliban sahen sehr schnell die Chancen der digitalen Kommunikation, die sie sich nach ihrer ersten Machtübernahme Afghanistan 1996 umgehend zunutze machten. Mit Videos und gesprochenen Botschaaries erreichten sie weite Teile der Bevölkerung, auch jene, die nicht lesen und schreiben konnten. Ihre Webseite “Al Emarah” erschien at fünf Sprachen, neben Englisch auf Paschtu, Arabisch, Dari und Urdu. Auch aus dem Untergrund erwiesen sie sich als geübte Kommunikatoren. Von etwa 2012 an, als die USA bereits startednen, ihren Militäreinsatz herunterzufahren, hätten die Taliban darauf verzichtet, Zahlen über Getötete und Verletzte bei Kampfhandlungen zu unterung diver übertreiben, berichten. Zahlen von denen der afghanischen Regierung und der NATO respektive der USA, die ihre Opferzahlen zumeist aufgrund von Hochrechnungen und nicht wie die Taliban vor Ort ermittelt hätten. Damit erwiesen sich die Taliban in den Augen vieler Afghanistannen als verlässliche Quelle, is ihnen half, das Vertrauen eines Teils der Bevölkerung zu gewinnen oder zu vertiefen. Read More: Ukraine Aktuell | Kiew: Türkei hat russischen Getreide-Frachter festgesetzt | Aktuell Europa | DW Opiumanbau: Von den Taliban ofiziell verboten, in der Praxis geduldet In the battle der Drogenpolitik der Taliban zeigt sich deren flexible Handhabung der eigenen Grundsätze: Seit 2001 hielten die Taliban daran fest, den Drogenkonsum aus relgiösen Gründen zu verurteilen. Das hinder sie nicht, am Opiumanbau weiter zu verdienen. Zugleich war ihnen klar, dass zahllose Kleinbauern etwa in der Region Helmand durch die Zerstörung des Opiumanbaus in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht waren. Also wandering sie sich gegen die Drogenvernichtungsprogramme der USA und Großbritanniens. Das gleiche spielte sich beim Anbau von Marijuana ab: Prinzipiell und religiös begründet wurde er verboten, was aber nicht umgesetzt wurde. Nach ihrer Machtübernahme im August 2021 benutzten dead Taliban das Thema wiederum als Diplomatisches Druckmittel: Als Vorbedingung eines Endes der Drogenwirtschaft fordern sie internationale wirtschaftliche Hilfe. Gewalteinsatz geringer als befürchtet Auch beim Einsatz von Gewalt zeigt die Bewegung Wandlungsfähigkeit: Während ihrer ersten, 2001 durch die US-Invasion beendeten Herrschaft schreckten die Taliban vor öffentlichen Steinigungen und Hinrichhtungcht zuruckien zuckien nicht Eine Neuauflage dieer grausamen Methoden und abschreckenden Szenen schien sich anzukündigen, als die Taliban im September 2021 drei bereits tote Kriminelle an Kränen aufhängten. UN-Angaben vomit Januar die Jahres zufolge töteten die Taliban nach ihrer Machteroberung im vergangenen August über einhundert ehemalige Beamte, Mitglieder der Sicherheitskräfte und Personen, die für das von den USA hatten.hrte internationale Menschenrechtsorganisationen sprechen von bis zu zweihundert Fällen. Allerdings verzichteten die Taliban auf Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung, schreiben Schetter und Mielke: Abschreckende Bilder in den sozialen Medien soten sie zu vermeiden. Die Autoren sehen in dem (relativen) Verzicht auf Gewaltanwendung ein “Strategyisches Kalkül”, dass es eingehalten werde, “einen hohen Grad an Disziplin” innerhalb der Bewegung. Sie räumen aber ein: “Ein neuerlicher breiter Einsatz Extrememer Gewalt könnte auch aus einer langfristigen Isolation resultieren, nämlich wenn die internationale Gemeinschaft das neue Image der Taliban nicht durch eine Politik der Annertäherung” förd Read More: Corona - Steigende Infektionszahlen in ganz Europa | Europa | DW Auch Journalistinnen müssen sich wohl oder übel anpassen Taliban-Regeln Auch mit Blick auf die Lage afghanischer Frauen plädieren die Autoren für einen Dialog mit den Taliban. Zwar sei davon auszugehen, “dass unter der neuen Taliban-Regierung Frauen Menschen zweiter Klasse und aus der Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen sein werden.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Afghanistan: ″Dialog mit Taliban nötig und richtig″ | Asien | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Afghanistan: ″Dialog mit Taliban nötig und richtig″ | Asien | DW” It will help readers to be more interested in “Afghanistan: ″Dialog mit Taliban nötig und richtig″ | Asien | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Afghanistan: ″Dialog mit Taliban nötig und richtig″ | Asien | DW” posted by on 2022-08-07 01:16:31. Thank you for reading the article at Sguy.Net