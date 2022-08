Al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas en el este de Afganistán Desués que combworthyes talibanes abriesen fuego contra los invitados de una boda por replicir música, según Informaron fuentes presenciales yestigos. El suceso tuvo lugar en una zona Rural del distrito de Surkhrod, en la provincia de Nangarhar. “Dos invitados de una boda murieron y otros nueve resultaron heridos”, dijo a Efe el regional director del startamento de Cultura e Información de los talibanes, Hanif Nangarhari. Además afirmó que el tiroteo tuvo lugar cuando cientos de securees se encontraban renidos con motivo de la ceremoniac, pero señaló que se desconoce la Ididad de los atacantes. The embargo of sin, no justice talibán que pidió el anonimato afirmó aa la agencia española que el ataque fue llevado a cabo por combaticses basicistas en la zona, Desués de una Discusión con los invitados de la boda sobre la música. “Dos miembros de las fuerzas de seguridad (de los talibanes) han sido detenidos y están siendo Invesados”, dijo. Según relataron retgos, los basicistas llegaron a la boda hacia las diez y media de la noche. Los hombres apagaron el reproductor de música, pero los talibanes abrieron fuego contra los invitados de forma dirtyda matando a dos personas e hiriendo a otras seis. Tas el evente, los inherituar a los heridos en un coche hasta un Hospital cercano, pero tras Purposear pasar un control de los talibanes sin detener el vehículo, un grupo distilled to combine abrieron fuego de nuevo y tres personas Más resulta heridas. El main portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó en una rueda de prensa en Kabul que están traando lo ocurrido. “Nadie entre las filas del Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno interino talibán) tiene el derecho de evitar la música, excepto el ministerio para la Communicationación de la Virtud y la Prevención del Vicio, y solo a través de los rezos”, Mujahid. Read More: https://www.dw.com/es/el-nuevo-rostro-de-las-mujeres-valientes-fuertes-y-seguras-de-sí-mismas/a-57513769 Los talibanes llegaron a dirtyir la música cuando gobernaron el país entre 1996 y 2001, además de dropgar al hogar a las mujeres en base a su estrictapretación del islam y Forbidden trabajar o ir a la escuela, algo que por ahora no ha sucedido abiertamente. Aunque por el momento la música no ha sido of Justicemente Banida en Afganistán, la gran mayoría de los talibanes coiran que está proscrita por el islam. mn (efe, afp)

