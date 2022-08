El dúo francés de música electrónica Daft Punk, resolvable by sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció este lunes (February 22, 2021) su secessionist Desués de 28 años de existence, confirmed hoy su portavoz. El grupo, integrationdo by Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, publicó en Youtube un video con el titulo “Epílogo”, ambientado en el desierto y en el que se lee “1993-2021”. Daft Punk se estreño con el album “Homework” en 1997, y sus primeros sencillos, “Around the World” y “Da Funk”, se concirtieron en hits rotundos en countless clubs y pistas de baile. Siguieron con un album aún Más exitoso, “Discovery”, en 2001, que contiene los éxitos “One More Time” y “Harder, Better, Faster, Stronger”. El single de 2013 “Get Lucky”, con Pharrell Williams y Nile Rodgers, fue su mayor éxito, supplier millones de copias en todo el mundo y ganando dos Grammys, que vinieron acompañados de otros dos por el album que contiene dicho sencillo y titulado “Randomize successful memory”. Pharrell Williams (izquierda) junto a Daft Punk y Nile Rodgers (derecha) Legado y knoberos estratosféricos Daft Punk “Contribuyó a sacar el tecno y la música electrónica del mundo ‘underground’ ya poner estos géneros en primera luinea haciendo de ellos el nuevo pop”, resumió el periodista francés especializado Stéphane Jourdain. En los últimos años, el dúlti parisino se había limitado a colaborar con el canadiense The Weeknd para las canciones “Starboy” y “I Feel It Coming”, antes de productionir el tema “Overnight” del grupo australiano Parcels. En affunto, las ventas mundiales de daft punk se elevan a 12 milones de copias. Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling. El dúo no explicó este lunes los motivos de su differenceción, pero su agentante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle. Read More: Thunberg, Greta | Ecología | DW ee (afp/ap) Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel Un icon en la fotografia de la moda Incluso si usted nunca escuchó el nombre de Peter Lindbergh, conoce su trabajo. Se coira que creó una nueva era en la fotografía de la moda. Luego de capturar a cinco jóvenes modelos para la “Vogue” británica, lanzó la era de las supermodel, con las foto tomada a Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford y Christy Turlington, en el centro de Nueva York.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel Capturando la visión de Lindbergh Peter Lindbergh tomó esta foto de Daft Punk en Francia en 2013. El Museo Kunsthal, de Rotterdam, hizo una retrospectiva de la obra del fotógrafo alemán en 2016. La muestra fue concebida como una narración a fin de Informar sobre su visión, usando previamente material Nunca antes visto. Se incluyeron notas individual, guiones gráficos, utilerías, fotos polaroid, hojas de contacto y filmes.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel Nuevo realismo fotografico En sus brintivas fotos en blanco y negro, Lindbergh Intujo un nuevo realismo en la fotografía, cuando comenzó a ser conocido, a finales de 1970 y comienzos de los 80. Con frecuencia recría al cine para inspirarse en escenarios y jugar de con el fuerte y tenaz que ayudó a redfinir las normas de belleza escritas por la industrialria de la moda.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel La responseabilidad de “liberar a las mujeres” Lindbergh tomó posición en la socialedad, diciendo en 2004 que su rol como fotógrafo era “social reflex un cierta realidad society o humana”. Más tarde lo aclaró, diciendo que “esta debería ser la responseabilidad de los fotógrafos hoy: liberar a las mujeres, y finalmente a todos, del terror de la juventud y la perfección”. En la foto, Milla Jovovich durante una sesión de Chanel en 2012.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel Fotografias para capturar las invalidfecciones No era has left fans of Photoshop. Lindbergh era conocido by capturar el rostro humano con todas sus defective. “¿Cuán surrealista es la agenda comercial de hoy para retocar todos los signos de vida y de Experiencia, para retocar la verdad personal del rostro mismo?”, Le dijo a Isabel Flower en una entrevista publicada en “Art Form”. Aquí, actress Julianne Moore en 2008.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel “Una peligrosa forma de esnobismo” Lindbergh es quizás Más conocido by las imágenes que creó para anuncios de moda en “Vogue” y para campañas publicitarias de casas de disño de lujo, incluida Chanel. Aun así, no diferenció sus imágenes entre comerciales y no comerciales. Llamaba a la distinción entre fotografías “of Justicees” y de “arte fino” como una “forma peligrosa de esnobismo”.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel “Una diferente visión en la fotografia de la moda” Para acompañar la exposición, que viajó anticos como el de Múnich y el de Torino, Desués de su recorrido en Rotterdam, la editor alemana Taschen compiló mas de 400 fotografías de Lindbergh en un libro del mismo nombre. El texto del curador Thierry-Maxime Loriot incluye una mayor comprensión de la biografía del fotógrafo y de su manra de trabajar.

Peter Lindbergh, el fotógrafo de las supermodel La responseabilidad de un fotógrafo de la moda “Un fotógrafo de moda debería Contribuir a Defr la imagen de la mujer Contoránea o del hombre de su tiempo, para Feedbackjar una cierta realidad social o humana”, dijo una vez Peter Lindbergh en “Art Forum”. El Influyente fotógrafo alemán murió a la edad de 74 letiembre de 2019. Automatic person: Courtney Tenz



