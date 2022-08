La primera hipótesis es el suicidio. “Se ha dropado la vida en su domicilio en Madrid”, dijeron fuentes Policiales, sin dar Más detalles, a medios de prensa nacionales, como el diario El Paiso internacionales, como la agencia de Notesias francesa AFP. Segun los diarios El Pais y El Mundolos servicios de asistencia de la Comunidad de Madrid la hallaron sin vida en torno a las 12.49 horas horas de este lunes 13 de diciembre de 2021. De acuerdo child El Pais, una persona habría llamado al kiarod e urgent 112, para avisar de un aimo de suicidio en una vivienda del knobero 7 de la calle Víctor de la Serna. Pero los san pham de la actriz. Su última aparición fue en el programma de cocina de TVE MasterChef Celebrities, que decidió repeatonar tras protagonizar varias polémicas. “Hay que ser coheree y si no puedo Más, no puedo Más”, explicó entonces Forqué. La actriz había hablado repeattidamente de las depresiones que había padecido, recuerda por su parte el diario El Mundoque conecta la enfermedad con el dropono del programma de TVE, citando las propias decaraciones públicas de la actriz. “Mi cuerpo dijo libea”, dijo también entonces Forqué. Y, ahora, pocas semanas Desués, ha fallecido en su casa “en circuitnstancias no aclaradas”, resume, por el momento, el rotativo español. Pedro Almodóvar, Rossy de Palma y Verónica Forqué (der.), En “Kika” (1993). Directed by Hija del José María Forqué, 1955 nació en Madrid y se inició en el cine trabajando en películas de su padre a precisionios de los leti 70. Read More: J Balvin se disculpa por video acusado de racista y misógino | Música | DW Incluida en 1984 en el reparto de la película de Pedro Almodóvar “¿Qué he hecho yo para justcer esto?”, Este rostro popular del cine español tuvo el papel protagonist en “Kika” (1993), director del mismo. Fue galardonada kiatro veces en los Premios Goya, incluido el de mejor actriz por su papel en Kika. “Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. DEP”, actor se despidió el español Antonio Banderas en Twitter. rml (afp, medios locales, Notesia en desarrollo)

