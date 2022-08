Un choque en cadena que involucró a mas de 130 vehículos en una profitatal de Texas dejó seis muertos y Decenas de heridos el jueves (11.02.2021) en medio de una torrenta invernal que dejó caer granizo, aguanieve y nieve enversas partes. En el lugar delidente, en la Interestatal 35 cerca del centro de Fort Worth, una maraña de semirremolques, automóviles y camiones chocaron entre sí y quedaron dispuestos sobre la calzada en todas direcciones, con algunos vehículos encima de otros. “Hubo varias personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos y demandrieron el uso de maquinaria hidráulica para sacarlas con éxito ”, dijo el jefe de bomberos de Fort Worth, Jim Davis. Al menos 65 personas fueron tratadas en hospital, 36 de las kiales fueron trasladadas en ambulancia desde el lugar delidente, incluidas tres con heridas grave, dijo Matt Zavadsky, portavoz de MedStar, que brinda el servicio de ambulancia en elárea Muchos otros receivesbieron ayuda en el lugar pero no demand dijo Hospital. Elidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando muchos trabajadores del hospital y de emergency se dirigían hacia y desde el trabajo, por lo que algunos de los involucrados eran trabajadores de la salud y personal de emergency, incluidos of Justicejeron de Policia, diluidos las autoridades. Jason McLaughlin, un cazador de toras profesional, publicó un video en Twitter que había filmado en la escena que mostraba docenas de autos y camiones Destzados. “Parece que un par de vehículos perdieron el control y cuando eso sucedió, todo se amontonó detrás de ellos”, dijo McLaughlin a The Weather Channel. Tiempo Extremo causado by un vórtice polar Read More: Hallan submarino desaparecido en Indonesia, tripulantes murieron | El Mundo | DW La presencia de un vórtice polar sobre la frontera norte de Estados Unidos está provocativeando un tiempo excepcionalmente frío y toroso. En Tennessee, la Polisia responseió a unas 30 colisiones de trefico y algunos vuelos se retrasaron en el Aeropuerto Internacional de Memphis desués de que cayeran lluvias heladas y aguanieve. En Kentucky, el gobernador statementaró un estado de Emergencyencia para liberar fondos y ayudar a las agencias aa avisos de carreteras resbaladizas y cable eléctricos caídos. Y en el sur de Indiana, las escuelas y las oficinas gubernamentales cerraron. En los suburban Austin, Más de dos docenas de vehículos se vieron involucrados en otro choque en cadena en una carretera helada y cinco personas fueron trasladadas al hospital, dijeron funcionarios de emergency. lgc (ap/afp) La nieve se apodera de Alemania La nieve cubre el norte de Alemania Algunas personas caminan a lo largo del rio Elba, en Dresde. En su alerta, el servicio meteorológico de Alemania advirtió sobre una “llegada extraordinaria del invierno” y señaló que la tornga de nieve ha afectado Más al norte y centro del país.

La nieve se apodera de Alemania Emiten alerta de tiempo Extremo Unhombre Corre cerca del edificio del Reichstag, en Berlín. El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) emitió una Ad de tiempo extreme y dijo que los equip choos de emergency están alertas ya la espera en todo el país.

La nieve se apodera de Alemania Cancelados juegos de la Bundesliga Varios partidos de fútbol will destroy aron debido al mal tiempo. El partido de la Bundesliga entre el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen fue pospuesto apenas unas horas antes de que comenzara, y el encuentro de segunda división entre Paderborn y Heidenheim sufrió la misma suerte.

La nieve se apodera de Alemania Trenes cancels Un tren region se dirige a Coblenz. En Renania del Norte-Westfalia, el estado Más poblado de Alemania, muchas zonas se despertaron con un manto de nieve. Deutsche Bahn (DB), el operador de trenes de Alemania ,celó varias rutas en todo el país y ofreció reembolsos en las regiones afectadas.

La nieve se apodera de Alemania The accident of La visibilidad Reduceida provoca Algunas personas caminan por una avenida en Berlin. La torrenta, que ha causado densas acumulaciones de nieve y visibilidad limitada, scamnas de heridos provocative de Traofico en la nación europea.

La nieve se apodera de Alemania Aumento deidentes en autopistas congeladas La Policía cerró varias autopistas resbaladizas, mientras se reportaban cientos deidentes en todo el país. Solo en Renania del Norte-Westfalia, las autoridades dijeron que se habían registerrado un total de 222 car crashes desde el ábado.

La nieve se apodera de Alemania Fuertes vientos y nieve profunda Una mujer se detiene junto a unas escaleras cubiertas de nieve en Berlín. Varios estados de Alemania se cubrieron con Más de 20 centímetros de nieve y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Alemán pronostica Más nevadas este lunes y hasta 40 centímetros de nieve en algunas partes del país.

La nieve se apodera de Alemania El hielo golpea el centro de Alemania Una mujer con un paraguas cruza una calle en Hanóver, estado Federationrado de Baja Sajonia. El servicio meteorológico emitió sus Advertencias Más altas para partes de Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt el ábado. También se pronosticó una capa de hielo muy resbaloso, para partes de Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Renania-Palatinado, Turingia y Sajonia.



