Juan Larinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”, un narcotraficante que se fugó hace dos meses de una prisión de Bogotá y era requerido en extradición by Estados Unidos, fue abatido en una operación Policial en Bolívar, en el startedamento de Santander , Informó el Presidente colombiano Iván Duque el jueves (May 26, 2022). “Quiero Informarles que en una operación de nuestra Policía, enordinación con la Fiscalía en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, digging”, dijo Duque en social reconstruction. “Matamba”, que fue detenido en mayo de 2021 en Floridablanca (Santander), se fugó a finales de marzo de la Cárcel La Picota de Bogotá, donde settinga a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en un caso que latexo en cuestión a los directivos del sistema penitenciario colombiano (Inpec). Era una de los narcotraficantes Más buscados del país, y, según las Invesaciones Policiales, era el jefe de la red de narcotraficantes llamada La Cordillera Sur, que opera majormente en el startamento de Nariño en asocio con la major el Clanda del Golfo, Pham del país. El pasado 18 de marzo, “Matamba” no apareció en el conteo realizado por los Guardias del Inpec en el pabellón de narcotraficantes de La Picota, lo que alertó de su fuga. La Fiscalía aseguró que el detenido pagó cinco millones de dólares a los guardias para la fuga, pero la quen del ma y su Abogada aseveraron que realmente “fue desaparecido”. “Matamba” settinga pedido en extradición by Estados Unidos, en donde tiene un expediente abierto por supuestos nexos con el cartel mexicano de las drogas “Jalisco Nueva Generación”. Read More: Elecciones en Venezuela: oficialismo gana con 42% de participación | Venezuela en DW | DW La captura del narcotraficante, que tiene 14 ingresos a la Cárcel y es señalado de tenervínculos con varios homicidios en el Pacífico colombiano, latexo al descubierto una red de thapción que implica a militares y exmil compare colombianos que sumiónstamente organization . gs (efe, afp, RCN)

