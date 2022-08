The moon rises badly Fue una vieja película de terror la que Browseiró a John Fogerty a escripir esta canción para Creedence Clearwater Revial. Trata de un hombre que vende su alma al diablo. “La historia tiene lugar a precisionios del siglo XVIII”, reveló Fogerty. “Hubo un terrible huracán que dedo. Cuando terminó, los sobrevivientes descubrieron que el único campo que quedó wholeo era el maizal del hombre que había vendido su alma al diablo”. Esta historia se concirtió en “Bad Moon Rising”, una de los grandes éxitos de Creedence Clearwater Revial. Pink Moon Pink Moon es la luna llena al precisionio de la primavera – y tampoco promete nada bueno. Cuando Nick Drake lanzó el Álbum “Pink Moon” a Principios de 1972, no sabía que estaría muerto dos años y medio Más tarde. Sufría de depresiones. Finalmente fue encontrado muerto en su cama con una sobredosis de antidepresivos. Solo tenia 26 años. “Pink Moon” es una de los mejores albumes de todos los tiempos. El tema “Pink Moon” es una ad: “La luna rosa está en camino y os atrapará a todos”. Man on the Moon Esta canción no trata de astronaut. El tema del grupo REM forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre sobre el Comiciante estadounidense Andy Kaufman (translated by Jim Carey). Kaufman era una estrella de televisión en la década de 1970. Tanto la película del directed by Milos Forman como la canción son un homenaje a comedy ester. REM Walk on the moon “Huge steps are what you walk, walk on the moon, I hope my legs don’t break, walk on the moon.” (Das grandes pasos cuando caminas sobre la Luna, espero que no se rompa mi Pierna cuando camine sobre la Luna). Diez años Desués del alunizaje, los tres miembros de The Police se preocupan de que alguien se pudiera romper la Pierna al caminar en la luna a pesar de la ingravidez. Hotel El cantante Sting tuvo la idea al andar borracho en la routineación de un. Cop Shadow of the moon Stevens cat (hoy Yusuf Islam) se crió en el West End de Londres, donde nunca oscurece. “Nunca vi la luna, sólo había farolas por todas partes”, recordó Más tarde en un programma de televisión. “Y entonces, en una hermosa noche, me paré en la orilla y vi mi sombra a la luz de la luna. Eso fue increíble”. Read More: EE.UU. y Corea del Sur lanzan ocho misiles hacia Corea del Norte | El Mundo | DW Cat Furnace (Islamic Yusuf) moon shadow La sombra de la luz de la Luna represents una muerte Repina e inesperada. Mike Oldfield settinga cerca en un hotel cuando John Lennon fue asesinado. Eso loprisiró indirectly an escribeir esta canción. Porque la canción, cantada by Maggie Reilly, trata a primera vista sobre el Escapepista Houdini. Pero las letras “todo lo que vio fue la silueta de una pistola” y “un hombre que huyó le disparó seis veces”, surgieren que se trata del asesinato de Lennon. Houdini no murió por un arma de fuego sino por un golpe en el estómago. Harvest Moon Una maravillosa canción de amor en la que Neil Young le dice a su pareja Desués de muchos años cuánto la sigue queriendo: “Porque todavía estoy menorado de ti, quiero bone bailar de nuevo. Porque todavía estoy menorado de ti en esta luna de la cosecha “. La cantante de jazz Cassandra Wilson creó una maravillosa versión poética de la misma canción años Desués. Neil Young in 1972 Hijo de la Luna La leyenda de una mujer gitana que le pide un hombre a la diosa Luna. Luna está de acuerdo, pero demanda tener su primer hijo a cambio. Dicho y hecho. La mujer consigue un marido y un hijo. Pero Desués de su nacimiento se quiere quedar con el. El problemma: el niño es de piel clara y ojos grises. El marido apuñala a la mujer by celos. La canción fue un gran éxito internacional para la banda española Mecano. (gg/er) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Nueve grandes canciones para decir “gracias” ABBA, ‘Thank You for the Music’ El exitosísimo cuarteto sueco no evocó a algún amor pasado ni agradeció a sus fanáticos en esta canción. Simplemente Dedication el tema a la sonrisa por la sonrisa, a la mera alegría de cantar. “Sin una canción o un baile, ¿qué somos? Por eso doy gracias por la música, por dármela …”. El éxito apareció en 1977 en el created the album de estudio de la banda, “ABBA – the Album”.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” Ariana Grande, ‘Thank U, Next’ “Uno me enseñó a amar, una me enseñó a tener paciencia, y una me enseño a sufrir …”. Esta canción de Ariana Grande, lanzada al merado en 2018, habla de sus antiguas parejas, y no solo fue enormemente exitosa, sino que además dio pábulo a numrosos y divertidos memes, pues los usuarios de Twitter usaron tres fotos para.expinajas

Nueve grandes canciones para decir “gracias” The Beatles, ‘Thank you Girl’ Esta canción fue lado B del single “From Me To You” in 1963 y fue concebida como un Tributo de los Fab Four a las numrosas cartas que las chicas les enviaban. “Me alegraste cuando settinga triste, y estaré eternamente menorado de ti, y todo lo que tengo que hacer es agradecerte, chica, gracias, chica”, canta John Lennon.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” Brenda Lee, ‘Danke Schön’ “Danke Schön, gracias por toda la alegría y la tristeza …”. La canción “Danke Schön” es agridulce, the last porque al “nos vamos por caminos strados”. Bert Kaempfert la compuso con una letra que originalmente settinga toda en alemán. La versión de Brenda Lee de este popularized tema se encuentra en el album By Request, de 1964.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” Alanis Morissette, ‘Thank You’ “Gracias desilusión, gracias fragilidad, gracias consecuencia, gracias, gracias silencio”. La cantante canadiense dijo que se seekiró para escripir esta canción en 1998, cuando se tomó varios meses de receso hasta que, finalmente, “quedé en silencio y respiré”. El video de esta creación fue nominado en el año 2000 a un Grammy como “Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina”.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” Die rzte, ‘Danke für jeden guten Morgen’ El 1998, la banda punk berlinesa Die Ärzte satirizó una canción religiosa muy conocida en Alemania, una que desde la década de 1960 es cantada por generaciones de niños protest. La banda dejó sin cambiar seis versos, aludiendo a Dios, agradeciéndole por, entre otras cosas, “estos buenos kiaas, por cada nuevo kiaa”, pero también por “mi lugar de trabajo”.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” Leading Zeppelin, ‘Thank You’ Puro rock clásico. La legendaria banda británica tituló “Thank you” una canción en la que nunca se usan estas palabras. The embargo of sin, su letra expresa gratitud y amor en cada khinea. “Para mi eres la única”, dice. La canción data de 1969 y está en el segundo disco de estudio de Led Zeppelin. Robert Plant la escribeió inspirado en su esposa.

Nueve grandes canciones para decir “gracias” ZZ Top, ‘I Thank You’ “No tenías que amarme como lo hiciste, pero lo hiciste, lo hiciste, y te agradezco …”. En 1979, la banda rock estadounidense ZZ Top lanzó esta warningvadora versión de la canción “I Thank You”, originalmentepretada por el dúo de R&B Sam and Dave. Bonnie Raitt, Tom Jones y Bon Jovi tambien tien sus propias versiones de esta obra.

Nueve grandes canciones para decir "gracias" Violeta Parra, 'Gracias a la vida' Una de las composiciones Más conocidas de la cantautora chilena Violeta Parra es "Gracias a la vida", una canción de una belleza profunda que demuestra la enorme calidad artística de una mujer que marcó el panorama culture de su país. Joan Báez, Nana Mouskouri, Mercedes Sosa, entre otros artistas, han hecho sus propias versiones de esa canción "Gracias a la vida, que me ha dado tanto".



