بات التسويق بالمحتوى يحتل مكانته كواحد من الاتجاهات الصاعدة في التسويق الإلكتروني ، ويزداد بعد يوم اهتمام التسويق ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة أعمالهم في في الواقع الافتراضي الذي بات تسويقية جديدة ، ، أحد أحد هي التسويق بالمحتوى بالمحتوى.

ا يخلص اري فيلدمان KISSmetrics أهمية تسويق المحتوى ارته التالية:

“انطلق التسويق بالمحتوى واستمر في الازدهار لسبب بسيط للغاية للغاية للغاية للغاية للغاية ما ما يرغب به ، إنهم يريدون يريدون لافتات إعلانية ، وإعلانات مباشرة ، ونوافذ منبثقة منبثقة. لا يريدون ائل ات لا صلة لهم ا لا ائية لأ ارد الخاصة. ل يُريدون الي لائم ل الأشياء تي . ”

لا يخفى ائده اته.

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يُعرّفه ال ال (Content Marketing Institute (CMI:

اف ار الشراء. لًا اشرة لمنتجاتك ا ا لة لعملاء العملاء لى ل لاتهم”.

Video games ا النمط ل ات اجحة ل ايكروسوفت IBM (آي بي إم) الميًا ونجد ارب لية المحتوى.

لماذا ال ال

اها الأهمية. وهو طريقة فعالة للحفاظ على شبكة عملائك والاستفادة منها في التسويق لك وكل هذا منخفضة ولاتقارن بالحملات المدفوعة والتي غالبا مايكون مؤقت ولحظي ولحظي.

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أسب الأسباب ل ا لوبًا ا:

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لفة الارير انخفاض لفته 62 ائل التسويق التقليدية لك ليك ات ا. لًا: ا تكسب لاء العملاء ارية ا ا ا (التسويق الشفوي) طريقة .

4- الوعي ا

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5- ان لى ات البحث

Video game اهم بالتعريف اطك تجاري ل أوسع. ا

6- للوصول

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7- الرسائل

يتيح التسويق بالمحتوى اليوم وسائل عديدة وكثيرة لإبداع خبراء التسويق بالمحتوى ، والمسوقين والكتاب وتتظافر جهود الفرق ليظهر من ورائها تنوع غير مسبوق الترويج الغير مباشر مباشر وفي ظهور طفرة المحتوى وتتسابق الشركات الشركات اليوم ووكالات المختلفة في إثبات تميز تميز تميز تميز تميز تميز تميز تميز واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف الإعلان التواصل.

8- قابل للتدوير لا ينتهي !

اقع اتتج اتتج العملاء. وتحظى المقالات ومقاطع الفيديو والمواد التعليمية على المشاهدات والتفاعل المستمر أنواع المحتوى الأخرى الأخرى.

ارب لية لل المحتوى

Video game الوك التسويقية اللية الوصول لى اجة الل المستهلك السعودي.

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في ختام هذه المقالة التسويق بالمحتوى اليوم يتوسع وتتعدد آلياته وطرق تطبيقه ، وتبرز في كل شركة إلى سياسة تسويق بالمحتوى شاملة ومناسبة للتغير الذي الذي يعتري مجال التسويق على مما نحث المشاريع المشاريع والمهتمين والمهتمين على جديد هذا المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال وتبني وتبني وتبني وتبني وتبني وتبني وتبني لى النمو افهم.