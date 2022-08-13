5 منصات مجانية لإنشاء بوت دردشة (ChatBot) لماسنجر الفيسبوك

Video game شبكة الفيسبوك.

Video games

Video game التفاع ائل اص اصلون لاء ل ل لى .

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Video games الاية (مثل هذه السلسلة المرئية).

Online اتها الخاصة.

بالطبع لا أحد يقدم خدماته بالمجان ، لحسن الحظ نعيش في في في في في ، حيث تجد من الخدمات التي تقدم نفسها بالمجان في الاشتهار رقعة المستخدمين ، والسبب والسبب في مجانية الخدمات أنهم أنهم اسمهم اسمهم ورابط في الرئيسية الخاصة الخاصة بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت بالبوت لزامي النسخة الانية ال ائل البوت.

ام ان

1. Chatfuel

Video games النسخة المجانية ل ائم ل القائمة اخل البوت.

Video games المميزات والخصائص:

لا ائي الائل الاعية لى المشتركين (Broadcast)

ا اللقائية لمات احية لة لى (باستخدام الاء الإصطناعي)

ا الاسة اللقائية لكل ليقاً لى

ا ائل لقائية لسلة الفصل الدقائق الساعات الام

ا الادثة ار اشرة

ال لى ات اصية (User properties)

ا الائص

Chat مدونتهم الرسمية.

الأسعار 30 لار شهرياً ان لما اد البوت.

2. ManyChat

Anime .

يتم استخدام ما يسمى بالعلامات (Tags) لمعرفة تفاصيل أكثر عن والمستخدمين ، ، فالنظام علامات تلقائية على من يتواصل بالبوت بناءً على بعض الأفعال والأنشطة (Actions) مثل الأشخاص الذين نقروا من وصلتهم وصلتهم وصلتهم رسالة محددة الاشتراك المجاني المجاني المجاني يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح يسمح 10 لامات ا المدفوع لا . أيضاً استخدام الحقول المخصصة (Custom field) لإضافة لومات وتفاصيل ل المشتركين.

الشتراك 10 لار : 45 لار 5 لف 65 لار 10 لف ا…

هنالك ارنة لة Chatfuel و ManyChat يمكن الإطلاع ليها عبر (هذه الصفحة).

3. OVER series

(Flow chart) البوت اشرة للقيام ام الحاجة.

اء اده ليكون اهزاً ا اسنجر اسنجر ال.

Video games

4. Botsify

(Skill)

Chat الإضافية التي ا البوت.

Alexa 100 الا). (مث لا الا).).

5. Engati

Chat ا من التطبيقات ا اء احد لها جميعاً.

تدعم الخدمة اللغة العربية ، وتقدم خصائص ضمنها تحويل المحاثة إلى موظف خدمة العملاء بشكل حين يريد العميل ذلك ، لكن لميزة الميزة للنسخة ، وغيرها وغيرها من الخصائص.

اً Video game المنصات الرائدة ا المجال.