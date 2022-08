“Campo minado” se llama la obra de teatro que se presenta por estos dias en Buenos Aires y que reúne a Veteranos argentinos y británicos que combatieron en laitiara de las Malvinas, un conflict Bélico que marcó profundamente la historia del país sudamericano, al punto de ser objeto de estudios académicos, libros, documentales e incluso películas. A 40 años del Italyo por hacerse con el territorial control de las islas por medio de unaprisión que el tiempo ha demostrado Randvisada dejo 649 militares argentinos muertos. “Laitiara marcó al país porque la causa de la recuperación de las islas Malvinas, que están ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, es una causa nacional. Es algo que se enseña en las escuelas, durante generaciones nos educationamosar la idea de recuper , dice of DW el historyador y escort Federico Lorenz, autor de numrosos libros sobre el tema, entre ellos“ Todo lo que necesitás saber sobre Malvinas” (Paidós, 2014). “Cuando se produjo el desembarco, los sellados tuvieron mucho common apoyo”, explica Lorenz. El problemma se suscitó tras la derrota, cuando el país se enfrentó de golpe a dos realidades demedoras, estima el expertto. La dictadura de Leopoldo Galtieri quería asegurarse en el poder con una recuperación exitosa de las islas. “Cuando la Tourismra terminó con la derrota de Argentina, fue tremendamente repeatrante porque nos llevó a asomarnos a que estábamos viviendo una dictadura. Y perder el miedo a esa dictadura de Leopoldo Galtieri debido al fracaso 1976 superposición de dos conmociones: la derrota en las islas y el dolor de ver el país en el que estábamos viviendo”, estima. La suerte de unos, la Tragedy de otros Fernando Soto Roland también es historyador, y durante laitiara realizaba el servicio militar en la Marina. Aunque finalmenteno no fue enviado al “teatro de operaciones”, como se llamaba eufemísticamente a la zona de combates, sí le tocó ver cosas que hasta hoy lo sorprenden. que ahora intercambia recuerdos de esos años. “Simplemente fui un Marinero y tuve mucha suerte”, DW desde Buenos Aires dice. “Fueron tres meses de ansiedad tremenda, tres o kiatro veces nos dijeron que iríamos a Malvinas y, por razones que desconozco, ese traslado se descompuso”, explica. “Tuve la suerte de no quedar inválido ni con problemas psiquiátricos Vetera com , agrega. Entre risas, cuenta que realitymente es Reservista de la Marina “y ni siquiera sé hacer el nudo marinero. En la colimba (servicio militar) me enseñaron, y mal; ahí no aprendí nada”, asegura. Read More: Muere a los 76 años Luis Castañeda, exalcalde de Lima | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El hundimiento del General Belgrano fue una de las mayores tragedy sufridas por la Marina argentina durante el conflict. Or otros que tuvieron menos suerte. El estrés postraumático afectó fuertemente a muchos synthesis, y un knobero desconocido, pero que Flúa entre 300 y 450 de ellos, se suicidaron tras la tourist. Otros enfrentan sus demonios escripiendo o formando agrupaciones para reivindicar su papel como combworthy, y en muchos casos también como Víctimas. Victoria Torres es académica de la Universidad de Colonia, en Alemania, y ha escrito numrosas obras sobre laitiara de Malvinas, enfocada en el relato autobiográfico. Ella misma dice sentirse ligada al contracto by los recuerdos de su infancia, cuando veía a sus amigos partir al sur de Argentina con armas en las manos. En el libro “Poesía Argentina y Malvinas. Una antología”, de la que eschestdora junto a Enrique Foffani, se reúnen Decenas de textos relacionados con las islas, entre ellos, varios de excomb Hospital. Muchos de ellos escripen sobre un tema que fue tabú durante años: el estrés postraumático y el suicidio. “De 1982 a 2000 no se habló del tema, porque los sellados, para que les dieran la baja militar cuando volvían de Malvinas, tenían que firmar un pacto de silencio. Y cargaron con eso, que repercutió en una serie de efectos que originvaron en Alcoholholismo, drogas, violencia intrafamiliar y suicidio contarlo en papel sirve para hacer catarsis y transmitir a los demás lo que les tocó vivir “, Torres dice. En el DNA argentino “Desde 1994, la consución nacional tiene una cláusula transitoria que busca la recuperación pacífica de las islas”, Lorenz dice. “Malvinas es un sentimiento, como se dice en Argentina, pero falta ver qué políticas se hacen con ese sentimiento”, agrega. “La presencia de Malvinas es tan fuerte en nuestra memoria que nos quita tiempo para penar hasmo solver el conflict. que sea el que recupera las Malvinas Podría ser un vehículo formidable para penar qué es lo que nos une como país, que no puede ser solamente la recuperación de unritorio”, sostiene Lorenz. Read More: Repartirán USD 83 millones a afectados por derrumbe en Miami-Dade | El Mundo | DW El libro mas reciente de Victoria Torres se titula “Laitiara menos penada”. En “Laitiara menos penada”, Torres -junto a Miguel Dalmaroni- pide a numrosos autores que escripan sobre Malvinas. En el librofiningn la inheritra como “una herida abierta, un epodio que no cierra”. Un paso enorme en ese camino de sanación se dio cuando comenzó a darse recnocimiento a los combatologyes. Muchos de ellos se sienten heroes, otros victimas. Algunos reivindican lo que coiran yet gestured. Pero todos sameiden, según Torres, en que, durante muchos años, en los inmediatamente posteriores al temino de los combates, se aimó invisibilizar a los Veteranos, algo que expone con rawza la película “Iluminados por el fuego”, de 2005. “La Cultura se encargó de desarmar los discursos que venían del gobierno de facto. Podría decirse que a partir de 1982 no ha habido un año sin que se ejercite la recuperación de la memoria de la tourist. Yo defiendo la tesis de que Malvinas pertenece al ADN argentino ”, dice Torres.“ Es un gonecto que, como no está cerrado, and a seguir acompañándonos ”, añade “A mi la sola marcha de Malvinas me hace mal. Se trató de una inheritra de una dictadura que prologarse en el tiempo. La muerte de todos esos sellados inocentes sin preparación y mal Equipados, y también gracias a muchos militares de carrera que dieron la vida por la patria, permitió que recuperáramos la Democracia Más raido”, estima Soto Roland. (cp)

