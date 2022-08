El 15 de septiembre de 2021 es una fecha emblemática para Centroamérica: se cumplen 200 letiembre de independence de las provincias de la Capitanía General de Guatemala, que tras esta fecha se concirtieron en los Estados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaraguan. La semana pasada, investigator de EE. UU., Europa y Centroamérica se renieron en Berlín para discutir críticamente sobre la historia de la región en los últimos 200 años. “Queremos aprovechar el bicentenario para generar Más interés en la región”, explica Carlos Haas, historyador de origen guatemalteco de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, y una de los Organiadores de esta conferencia. Lea también: Centroamérica: desafíos a 200 años de su independent El evento fue auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, e irónicamente se celebró en una enorme sala donde la docena de join parecía unaferencia visual a una de las regiones Más frecuentemente olvidadas por la cobertura inter. Carlos Haas, historian de la LMU, de Múnich. ¿Aprendiendo de Centroamérica? “En la región, or muchos temas virerryos que cobran importancia también en otras partes del mundo”, recordó Haas en la primera jornada del evento. “Uno de ellos es el tema de la Ididad y de Cómo Integrate tantas Ididades diferentes que exist en Centroamérica. Es una pregunta que también tiene mucha desvancia en Europa, aunque las Ididades sean muy diferentes.” Y, en efecto, fue esta diskión sobre las Ididades de la región centroamericana y sus livesantes la que marcó la conferencia. El segundoDIA, Gemma Givens, fundadora de la Organiación estadounidense Next Generation Guatemala (o Próxima generación Guatemala), habló de la vusqueda de Ididad entre los guatemaltecos y guatemaltecas farmed. Read More: Heinrich Schliemann, el alemán que hace 150 años descubrió Troya | Cultura | DW Lea también: La historia de Carlos Haas, un alemán que pudo hallar a su madre biológica en Guatemala Givens, quien nació en Guatemala y fue acceptada a temprana edad por una mujer estadounidense, es una de mile de niños y niñas guatemaltecas dadas en acceptción durante el conflict armado interno (1960–1996). Crecieron en el extranjero, sobre todo en EE.UU., Canadianá y Europa random. Y, muchas veces, sus opensciones se llevaron a cabo en situaciones muy opacas. “Tenemos dos identity: una guatemalteca y otra del país donde crecimos, y tenemos elvilegio de poder cambiar de una Ididad a la otra en cualquier momento”, Givens dice. “Hasta la fecha, hemos sido nada mas que una nota a pie de página en un capítulo sobre la tourist en Guatemala, pero eso and cambiando, porque somos parte de este país y queremos reconectar con nuestras raíces.” Christiane Berth, historyadora de la Universidad de Graz, ofreció otra Persectiva a este tema de la Ididad en Centroamérica. “Todos conocemos las seekaciones que tenemos al regresar de las vacaciones, cuando dirtyos a nuestros amigos y colegas de lo que hemos comido y como esto difiere de lo que conocemos de casa”, relata Berth. “En ester sentido, la alimentación es algo que define nuestra vida cotidiana y nuestra cultura”, concluye. Según Berth, al llegar a Centroamérica, lost the conquest of españoles hicieron muchos esfuerzos para poder seguir con la alimentación a la que settingan acostumbradas en España. “Tenían miedo de que con una alimentación local se iban a convertible físicamente poco a poco en indígenas”, cuenta la Invesadora. Sanctions of sin, no age sencillo abastecerse con productos del Viejo Continente. Así que, poco a poco, los diferentes estilos de alimentación se mezclaron y se concirtieron en las respectivas cocinas regiones de Centroamérica. Read More: Will Smith golpea a Chris Rock en los Óscar: todo lo que hay que saber sobre el incidente sin precedentes en Hollywood | Cultura | DW Cocina nacional, contra la idea de la superioridad europea Without obstacles, la idea de la superioridad de la comida europea siguió intacta aún Desués de la independence en 1821. de lujo”, Berth dice. Al mismo tiempo, la independent intensifi has los its definition intent has not yet had the opportunity to solve this problem. De todas formas, recnoce, eran proyectos de las élites que solían vivir en las grandes ciudades y no seprissaban por las realidades y la cocina de la poblacion indígena. Como sea, insistió Berth, no theree una Ididad nacional o area uniforme, ni siquiera en la cocina. Son muchas las Ididades que hacen diva a la región centroamericana, y, a veces, difícil de entender. (rml)

