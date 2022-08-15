20 معلومة عن «بودي جارد».. أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي – فن

«بودي جارد».. مسرحية بطلها الزعيم عادل إمام، عرضت للمرة الأولى قبل 22 عاما، واستمر عرضها على المسرح 11 سنة كاملة، وأعلنت منصة «شاهد» الرقمية، عرض آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام لمشتركي المنصة، وذلك قبل تسريبها على شبكة الإنترنت، لتتصدّر المسرحية تريند جوجل.

وترصد السطور التالية، 20 معلومة عن مسرحية «بودي جارد»، التي ظلّت بعيدة عن أيدي قراصنة الأفلام والمسرحيات، رغم عرضها 11 عاما متتالية، والمعلومات كما يلي:

1- مسرحية كوميدية، بطولة الفنان عادل إمام، الفنانة شيرين سيف النصر، الفنان عزت أبوعوف، والفنان سعيد عبدالغني.

2- تدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي، حول حارس شخصي يقع في غرام السيدة التي يحرسها، وهي متزوجة برجل أعمال، فيكتشف الزوج اهتمام زوجته بحارسها الشخصي فيدبر له مكيدة ليدخله السجن.

3- المسرحية تأليف الكاتب يوسف معاطي، الذي تعاون مع الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال الكوميدية، منها: «الواد محروس بتاع الوزير»، «التجربة الدنماركية»، «السفارة في العمارة»، «مرجان أحمد مرجان»، «حسن ومرقص»، و«بوبوس»، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا.

4- أخرج المسرحية للتلفزيون، رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، وتعاون معه في عدة أعمال أخرى، منها: «أمير الظلام»، «حسن ومرقص»، «العراف»، «فرقة ناجي عطالله»، و«عفاريت عدلي علام»، وغيرها من الأعمال.

5- بدأ العرض الأول للمسرحية في العام 1999، واستمر عرضها 11 عاما حتى توقف في العام 2010.

6- «بودي جارد» أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، ورغم هذا استطاع صناعها الحفاظ على سرية العمل بعيدا عن متلصصي الإنترنت، بفضل الرقابة الجيدة والحراسة المشددة على الجماهير التي كانت تحضر لمشاهدة المسرحية، ونجحوا في منع تسريب أي لقطة منها.

7- نظرا لطول فترة عرض المسرحية، تعرضت لتغيير أكثر من بطل من أبطالها سواء بسبب الخلافات أو الوفاة، كما أنّ عددًا منهم رحلوا عن عالمنا في الوقت الراهن.

8- بعد عام من عرضها على خشبة المسرح، توفي أحد أبطالها وهو الفنان القدير مصطفى متولي، قبل تسجيل المسرحية تلفزيونيا، وجرى استبداله بالفنان القدير محمد أبوداوود.

9- قبل عرضها على الإنترنت، أو التلفزيون، توفي الفنان عزت أبوعوف، والفنان سعيد عبدالغني.

10- الفنانة رغدة كانت البطلة الأولى للمسرحية، لكنها اعتذرت لظروف خاصة بها، وبدأ عرضها بالفنانة شيرين سيف النصر، ثم جرى استبدالها فيما بعد بالفنانة رغدة لعام واحد، ثم عادت الفنانة شيرين سيف النصر للعمل مرة أخرى.

11- اللقطات التي أعلنت عنها منصة «شاهد» الرقمية التي ستعرض المسرحية، كشفت عن أنّ النسخة المعروضة بطولة الفنانة رغدة.

12- ثارت حول المسرحية العديد من المشكلات والمواقف، حيث قال الفنان الكوميدي رضا حامد، إنّ الزعيم عادل إمام «خاف» منه وطرده من العمل، بسبب إطلاقه «إفيهات» لاقت إعجاب الجماهير، موضحا: «قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني».

13- كشفت الفنانة رغدة، عن أنّ والدتها توفيت وهي تمثل في المسرحية على خشبة المسرح، فسافرت فورًا إلى سوريا، وشاركت في الدفن وأخذ واجب العزاء، ثم عادت إلى القاهرة في اليوم ذاته، لارتباطها بالعمل في المسرحية.

14- تعرض بطل العمل لأزمة أثناء العرض، حيث توفي صديقه وزوج شقيقته الفنان مصطفى متولي.

15- رغم الفاجعة قرر الزعيم فتح الستار وعرض المسرحية رغم انهياره، وكانت الليلة الأسوأ لعادل إمام، وبمجرد غلق الستار انهار ودخل في نوبة من البكاء.

16- توقف عرض المسرحية في 2010، وظلّ الجمهور بانتظار موعد عرضها على التلفاز أو عبر الإنترنت.

17- في أواخر 2020 أعلنت منصة «شاهد» حصولها على حقوق عرض وبث المسرحية، على أن تبثها في 26 فبراير عام 2021، لتعرض لأول مرة على الجمهور بعد نحو 11 عاما من توقف عرضها.

18- يمكن مشاهدة المسرحية عبر المنصة من خلال الاشتراك فيها، وطريقة الاشتراك كالتالي:

– تسجيل بريدك الإلكتروني على موقع شاهد من خلال الموقع الرسمي للمنصة.

– اضغط على زر «متابعة» وسيتم توجيهك تلقائيًا إلى صفحة تسجيل الحساب.

– عيّن كلمة مرور «كلمة سر» لحسابك، ويجب ألا تقل عن 6 رموز.

– اختيار باقة الاشتراك الشهرية أو السنوية في «شاهد vip» التي تناسبك.

– مواصلة الخطوات حتى إتمام عملية الدفع.

19- بعد ساعات من عرض المسرحية، جرى تسريبها على عدد من المواقع والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «شاهد قبل الحذف».

20- تصدرت المسرحية محرك البحث «جوجل» تزامنا مع إطلاق العرض الأول لها.