10-أفكار-ناجحة-للتسويق-على-الفيس-بوك

10 ا اجحة للتسويق لى ال

ل لا ال اعل لى ا اكم اجة لى الإلهام لتسويق اكم الخاص.

ار ارزمياتها من لى .

ا ارك ار امن ا ا ا –

first. اا ا ال الاصة – ا الصور ال – لها اتكم. ا تغيير الغلاف ان ائعة ائعة التفاعل ار المستمرّ.

اح الفكرة: اختاروا ا يجذب ا افي أوقاتِ الغلاف اصة اتكم.

2. اء – لا لى ات – ا تمامًا لامتكم تجارية لا بالكاد ا اية المقطع. ل أن لاق الطيِّبَة.

ا تشجيع جمهور ا بالإشارة لى من

اح الفكرة: مقاطع ا اعد إلهامهم بفعْلٍ ل وأخلاقي.

3. Video games

اح الفكرة: ا صورة ا ا ما اربطوه الهاشتاق لاماتكم التجارية.

4. ابه ا اه ا انب ا ا ا ارك ارب ارب اس ا .

اح الفكرة: ا جمهوركم لامتكم التجارية لى الفيس .

5. ربط جمهور لال اركة البيانات الشخصية. لى ل مثا انكم ا اقم ا اده.

اح الفكرة: اذكروا قصة – مجموعة – موظفيكم.

6. ل تحدِّي للجمهور لك ا الة لما لكم. ا يكون ا تحدي .

اح الفكرة: لعبة الجمهور. لى ل المثال عثور لى ل غز .. الخ.

7. ل الترويج المُشتَرَك لى اعل الجمهور. لمن لم اعتكم ربطاعتكم اب ام. الجمهور لى اتٍ التفاعل ادة ابعين الحقيقيين. اص اركة لها في ل ليلة.

اح الفكرة: الحسابات اء ا لى اصلٍ لمتابعتكم.

8. ا لا للمؤلفين الكتاب لامة ارية ام اك ل لك الفعل. لذلك الّ لى لك اءكم اب لفين انب ا له اركة اباتكم لقاءاتكم انب ل ا له لة لك.

اح الفكرة: اهتموا بالترويج لكل ا يتعلّق لى اخل اتكم.

9. ليلًا ، كن اركةاركة اطة اء اء.

اح الفكرة: ا في مسابقة ابة ا اعاتكم لا القليل ال والتخلِّي ا للفائزين.

ten. Video games

اح الفكرة: ا بإنشاء ادية لمنتجاتكم ائد واستخدامات لها.

لمسوِّقي ال .. ل ل المزيد؟

الحصول على التفاعل خلال صفحات الفيس بوك حوله هذه الأيام العديد من الأوهام والتجارب ، البعض يرى لن يحصل سوى بالإعلانات ، والبعض أنه يتوجّب عليه عليه نشر عشرات المنشورات على ، في في حين كل الفعلية التي نراها أمام أمام أمام أمام أمام أمام أمام أمام أعيننا أعيننا أعيننا أعيننا أعيننا كل لك. التفاعل لكنه ليس لًا. لّ ات لة ائعة للتواصل .

– ات ادة ا لى لى ار اريع اجحة اجح – الحصول ليها ادة.

المصدر: ادة

ابِع @TamerImran

امر انلى