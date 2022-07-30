10 أفكار ناجحة للتسويق على الفيس بوك
10 ا اجحة للتسويق لى ال
ل لا ال اعل لى ا اكم اجة لى الإلهام لتسويق اكم الخاص.
ار ارزمياتها من لى .
ا ارك ار امن ا ا ا –
first. اا ا ال الاصة – ا الصور ال – لها اتكم. ا تغيير الغلاف ان ائعة ائعة التفاعل ار المستمرّ.
اح الفكرة: اختاروا ا يجذب ا افي أوقاتِ الغلاف اصة اتكم.
2. اء – لا لى ات – ا تمامًا لامتكم تجارية لا بالكاد ا اية المقطع. ل أن لاق الطيِّبَة.
ا تشجيع جمهور ا بالإشارة لى من
اح الفكرة: مقاطع ا اعد إلهامهم بفعْلٍ ل وأخلاقي.
3. Video games
اح الفكرة: ا صورة ا ا ما اربطوه الهاشتاق لاماتكم التجارية.
4. ابه ا اه ا انب ا ا ا ارك ارب ارب اس ا .
اح الفكرة: ا جمهوركم لامتكم التجارية لى الفيس .
5. ربط جمهور لال اركة البيانات الشخصية. لى ل مثا انكم ا اقم ا اده.
اح الفكرة: اذكروا قصة – مجموعة – موظفيكم.
6. ل تحدِّي للجمهور لك ا الة لما لكم. ا يكون ا تحدي .
اح الفكرة: لعبة الجمهور. لى ل المثال عثور لى ل غز .. الخ.
7. ل الترويج المُشتَرَك لى اعل الجمهور. لمن لم اعتكم ربطاعتكم اب ام. الجمهور لى اتٍ التفاعل ادة ابعين الحقيقيين. اص اركة لها في ل ليلة.
اح الفكرة: الحسابات اء ا لى اصلٍ لمتابعتكم.
8. ا لا للمؤلفين الكتاب لامة ارية ام اك ل لك الفعل. لذلك الّ لى لك اءكم اب لفين انب ا له اركة اباتكم لقاءاتكم انب ل ا له لة لك.
اح الفكرة: اهتموا بالترويج لكل ا يتعلّق لى اخل اتكم.
9. ليلًا ، كن اركةاركة اطة اء اء.
اح الفكرة: ا في مسابقة ابة ا اعاتكم لا القليل ال والتخلِّي ا للفائزين.
ten. Video games
اح الفكرة: ا بإنشاء ادية لمنتجاتكم ائد واستخدامات لها.
لمسوِّقي ال .. ل ل المزيد؟
الحصول على التفاعل خلال صفحات الفيس بوك حوله هذه الأيام العديد من الأوهام والتجارب ، البعض يرى لن يحصل سوى بالإعلانات ، والبعض أنه يتوجّب عليه عليه نشر عشرات المنشورات على ، في في حين كل الفعلية التي نراها أمام أمام أمام أمام أمام أمام أمام أمام أعيننا أعيننا أعيننا أعيننا أعيننا كل لك. التفاعل لكنه ليس لًا. لّ ات لة ائعة للتواصل .
– ات ادة ا لى لى ار اريع اجحة اجح – الحصول ليها ادة.
المصدر: ادة
امر انلى
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