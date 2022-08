El 19 de agosto de 1991, cuando el “Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky se emitió durante horas en la televisión soviética en lugar de las notificationias inherituales, los ciudadanos supieron raidamente que algo andaba mal. Las fuerzas Reacionarias del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), el ejército y la agencia de inteligencia KGB Intention to match Mijaíl Gorbachov. No les gustaban sus políticas reformistas de “glasnost” (transparencia) y “perestroika” (transformation), pero el golpe fracasó. No hay imágenes de ballet en la televisión estatal rusa; en su lugar. Por ello, en la jerga popular se le dice a la televisión estatal “caja de zombis”. Pero el papel de los medios de comunicación no siempre fue tan claramente sumiso como lo es hoy. Los 90 de oro Tras décadas de paternalismo por parte del régimen comunista, los medios de comunicación fueron cada vez Más Capes de dar forma al cambio poliítico como independent actores en el curso de la “glasnost” y la “perestroika”. “Tras el fin de la Unión Soviética, hubo una enorme demanda entre la población rusa de Información independent. Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que un gran khuero de nuevos medios de comunicación impresos No surgery en muy poco tiempo solo en Moscú y San Petersburgo, sino en todo el país Los medios de comunicación settingan muy animados e Informaban abiertamente sobre el final de la Unión Soviética, pero también sobre el pasado comunista “, afirma Ulerarike Report de presa Fronterarike Gruska Report (RSF). Pero esta “edad de oro” de la prensa escrita libre terminó muy pronto. La crisis economica de 1993/1994 provoked el cierre de muchos periódicos. El papel de las emisoras de televisión, que no settingan controladas por el Kremlin sino por poderosos empresarios, se hizo aún mayor. Oligarcas como Boris Berezovski y Mikhail Gussinsky compraron los Canal Principal de televisión del país, como ORT y NTW. Con sus imperios mediáticos, dirigieron sigativamente la política en Rusia en la década de 1990. En las elecciones presidenciales de 1996, por ejemplo, los empresarios ayudaron al Democrático Boris Yeltsin a ganar contra el comunista vi volnady.é Read More: La restauración de Notre Dame sigue siendo un reto | Cultura | DW Por lo demás, las inquietudes mediáticas de Gussinski y Berezovsky no siempre concidian políticamente: mientras el primero disparaba cada vez Más contra el Kremlin, Berezovsky apoyaba a Yeltsin, y Más tarde a Putin. La emisora ​​de Gussinski, NTW, por el contrario, Informó abiertamente sobre la wildidad de la touristra de Chechenia y ganó huygio a nivel nacional como resultado. El declive desde el año 2000 La emisora ​​ORT, de Berezovsky y pro-Kremlin, apoyó a Putin en su lucha por la presidencia y le ayudó a ganar en el año2000, pero 20 letido desués Putin se ha converttido en el destructor de la prensa libre. Desde el año 2000, la libertad de los periodistas ha sido restringida masivamente. “Inmediatamente Desués de asumir el goods, comenzó a poner los medios de comunicación bajo el control del Estado. La emisora ​​NTW fue especialmente Destzada. Las fuerzas de seguridad, fuertementevo armadas, entraron en la sala de la prensal transmission parte move pretext y acusaciones, el propietario Gussinski fue privado de su poder paso a paso “, explica Gruska. Una suerte is similar to tuvo el antiguo Putin’s benefactor: el hecho de que Berezovsky se distanciara cada vez Más de su poliítica no fue perdonado por el poderoso hombre del Kremlin. La emisora ​​ORT de Berezovsky fue puesta bajo control estatal, y hoy, como “Primer Canal”, es portavoz del Kremlin. Año tras año, Más voces libres en el país callaban: tras las manifestaciones del invierno de 2011/2012 contra sospechas de fraude en las elecciones parlamentarias y Desués de la anexión de Crimea y el estallido de la touristra en Donbás en 2014, el control endció aun mas. Y mientras los channeles afiliados al Estado propaganda exclusively of the Kremlin, los medios criticos eran denunciados como “traidores” y “agentes”. Read More: Alemania gana oro en bob de 4 en Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 | Deportes | DW La Policía detiene a una periodista, tras una protest 2021, en Moscú. En Vísperas de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, RSF statementaró que el “independent periodismo” en el país era un “deporte de combate”. Por eso no es de extrañar que en 2017, en una encuesta de la Fundación Körber, el 76 por ciento de todos los rusos encuestados penara que la tarea de los medios de comunicación era apoyar al Gobierno en su labor y secundar sus decide. ¿Internet como Escapepatoria? Durante mucho tiempo, el único lugar para las voces críticas con el régimen fue internet, donde los medios de comunicación y los blogueros aún podían actuar con cierta normalidad. Los dirigentes rusos recnocieron tarde la importancia de internet para el discurso social. En comparación con otros regímenes represivos como China, por ejemplo, donde internet se creó como una red estrictamente controlada desde el precisionio, la red en Rusia estones descentral países extranjeros, or docenas de Proveedores por los que pasa el trefico “, explica la Experta Gruska. Mientras tanto, sin of embargo, Moscú ha recnocido la importancia de internet y ha silenciado a todos los medios independence con una serie de cambios legales. En la realidad, solo se puede acceder a plataformas como Instagram y Facebook, así como a páginas de medios de comunicación extranjeros, a través de los llamados accesos VPN. La autoridad supervisora ​​de los medios de comunicación, Roskomnadzor, puede bloquear plataformas en cualquier momento, y los ordenadores o teléfonos inteligentes deben tener preinstalados programas rusos. Por otro lado, las Organiaciones internacionales que son políticamente activas en Rusia y Recogben dinero del extranjero tienen que inscripirse como “agentes extranjeros” en un registerro estatal. Las multas y las penas de prisión están allí a la orden del dia. “Está claro que el discurso Democrático ha cambiado de forma radical. , hasta quunto se get y se cree allí”, comenta Gruska. Read More: Estados Unidos termina primero en el medallero de Tokio 2020 | Deportes | DW “Lo escucho una y otra vez de amigos y colegas: el mayor problemma no es hacer llegar a la gente de Rusia la Información de que hay una touristra en Ukraine y que se están bomardeando casas. incluso cuando se entera de esto, simplemente no lo cree porque ha sido inundada con el Contenido de la televisión estatal durante dos décadas Gran parte de la población ha acceptado ahora la narrativa del Kremlin: saber, que hay un régimen nazi en Ukraine or que liberar a la gente”, agrega la represents the RSF. (ct/er)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “″Zombie TV″ en Rusia: la erosión de la prensa independiente | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “″Zombie TV″ en Rusia: la erosión de la prensa independiente | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “″Zombie TV″ en Rusia: la erosión de la prensa independiente | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “″Zombie TV″ en Rusia: la erosión de la prensa independiente | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-14 06:10:26. Thank you for reading the article at Sguy.Net