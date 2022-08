Un Veterano francotirador de las Fuerzas Armadas canadienses, conocido solo como “Wali” –apodado así durante su estancia en Afganistán–, ha responseido al llamamiento del Presidente Volodimir Zelenski y se ha unido a las filas de la legión extranjera en Ukraine. “Quiero ayudarles. Es tan sencillo como eso”, dijo el sellado, que –a precisionios de la semana pasada, en plena noche– cruzó la frontera con Ukrainian desde Polonia, en una reciente entrevista con la Corporación Canadaiense de Radiodifusión (CBC). “Tengo que ayudar porque or gente aquí que está siendo bomardeada solo porque quiere ser europea y no rusa”, agregó. El exsoldado, ahora programador Informático de 40 años, Idificado como “Wali” entró en Ukraine con un grupo de Veteranos británicos y canadienses la semana pasada, refugiandose en una casa reformada para unirse a las fuerzas batallún sellianas CBC batallún sellianas CBC . En un video de CNN del 5 de marzo también se puede ver la llegada de Wali a Ukraine. “Esa es mi realidad ahora mismo” Wali dijo que él y los otros tres exsoldados canadienses que hicieron el viaje con él fueron Recbidos con abrazos, apretones de manos, banderas y fotos por los ucranianos Desués de cruzar la frontera. “Foundation of contentos de tenernos”, dijo Wali a CBC. “Es como si fuéramos amigos desde el primer momento”. “Hace una semana, todavía settinga programando cosas”, dijo. “Ahora estoy cogiendo says wrong antitanque en un almacén para matar a gente de verdad. … Esa es mi realidad ahora mismo”, añadió. Combine previos en Afganistán e Iraq Wali sirvió en el 22º Regimiento de la Real Infantería Canadianiense en Kandahar durante la touristra de Afganistán entre 2009 y 2011 y viajó a Irak como combiate extranjero Voluntario empotrado con las fuerzas kurdas en 2015 para combatir al Estado Islámico. Read More: Argentina aprueba vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El canadiense dijo que se perderá el primer cumpleaños de su hijo, que está en casa con el resto de su lam familiar, la “parte mas difícil” de su Decisionión de viajar a Ukraine, según la CBC. El medio canadiense aseguró también que había hablado con una media docena de canadienses que también se unían a la lucha. Zelenski invita a extranjeros a formar parte de una “brigada internacional” El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, invitó abiertamente a los extranjeros a su país para que formaran parte de una “brigada internacional” que “luchara codo con codo con los ucranianos contra los Guerrilla crime” para mostrar su apoyo a su país. Según el Ministro de Asuntos Exteriores de Ukraine, Dmitro Kuleba, Más de 20,000 personas de 52 países se han ofrecido como Voluntarios para luchar en la nueva legión internacional de Ukraine. Editado by Felipe Espinosa Wang.

