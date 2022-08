Un total de 101 funcionarios públicos, sus familyiares e invitados Recogbieronfinitymente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, entre los kiales están el expreidente Martín Vizcarra, reveló este jueves (February 25, 2021) la comisión encargada de seekgar el deminado Vacunagate. Junto a las dosis enviadas by Sinopharm para desarrollar el ensayo de su candidata a vacuna en Perú, el laboratorio chino entregó 3,200 dosis para que los supportsos a goods del ensayo puedan inocular a sus Invesadores. The embargo of sin, 1,200 de esas dosis se entregaron a la Embajada de China en Perú y las restantes 2,000 vacunas fueron enviadas a los centros de Invesación de las universalidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos, que llevarían adelante el ensayo con 12,000 lovers wish. El Presidente de la comisión Invesadora Designada por el Ministerio de Salud, Fernando Carbone, explicó en rueda de prensa que la Universidad Cayetano Heredia le hizo llegar una lista de 470 personas que Recogbieron la inoculación con ese lote de candidatas a vacuna. De esas 470, “369 forman parte de los seekos que han desarrollado el ensayo” y 101 son los llamados relationship peopleque es personal del Ministerio de Salud, de la Cancillería, familyiares de ambos, e invitados que no Guardan ninguna relación con ellos, afirmó Carbone. Entre el centenar de relationship people figuran Vizcarra, su esposa y su hermano, y entre los funcionarios que no tenían relación directa con los ensayos están las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunciaron poco Desués del destape del Vacunagate. Carbone Informó que las jefaturas “invitaron a los que formaban parte de su wearos de Invesación, pero son también los que tomaron las Regiiones de invitar a otras personas”. Entre esos responseables están el traador principal del ensayo en la Universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, así como los investigator Hugo García y Arturo Bustos, y el investigator principal de la Universidad San Marcos, Eduardo Ticona. The Embargo of Sin, Carbone Confirmó que también hubo dos enboards en los Ministerios: el asesor de inmunización Carlos Castillo y el director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería Arturo Jarama, que “presentaban personas que no tenían que ver con los Equios de Invesadores” ” para ser inoculum. En el caso de Vizcarra, el expresidente fue vacunado en octubre pasado en el Palacio de Gobierno, antes de su destitución en noviembre, mientras que la exministra Mazzetti lo hizo en su domicilio, junto a otros dos exasesores de su desacho. Read More: Elsa avanza hacia Florida convertido de nuevo en huracán | El Mundo | DW Ante estos hallazgos, la comisión recomendó que se evalúe el retiro de confianza de los funcionarios vacunados que aún están en sus cargos. Asimismo, poner el informe a disposición de la Fiscalía de la Nación para que evalúe interponer una denuncia constitutes contra la exministra de Salud por presunto delito en el ejercicio de la función. Tanto Mazzetti como Astete y Vizcarra son factmente Invesados ​​por la Fiscalía de la Nación by los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y Traofico de influencias, entre otros, a raíz del Vacunagate. ama (efe, el comercio, tv Perú)

