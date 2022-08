″Toma de Bogotá″ se desinfla por desgaste de movilizaciones | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

La concocatoria de sindicatos colombianos de una gran “toma de Bogotá” en una nueva jornada de manifestaciones transcurrió el miércoles (June 9, 2021) con una afluencia claramente mermada por el desgaste de siete semanas de movilizaciones sociales en Colombia. Unas 300 personas, spoof by el Comité Nacional del Paro, se renieron en el Parque Nacional de Bogotá con batucadas, globos y banderas con los colres nacionales y esperando que la lluvia les diese tregua, según resñó la agencia española. Desfilaron cantando consignas contra el gobierno y la violencia dictial hasta el hotel Tequendama, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra Recogbiendo a Organiaciones, victimas e situciones durante la visita de trabajo que hacea. La jornada comenzó con un grupo de indígenas misak que aimaron derribar una estatua de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón Desués de que hace unas semanas tumbaran la del conquer español y fundador de Bares similotá, Gonzalo Jiménez de Quan del paí otras partes. A los expressantes de los sindicatos y jóvenes que marcharon pacíficamente se les sumó medio centenar de campesinos del Catatumbo, una de las zonas Más convulsion to Colombia cercana a la frontera con Venezuela. “Venimos desde la región del Catatumbo a expresar una vez Más nuestro rechazo al asesinato de jóvenes que que protest desde hace mas de un mes y la exigencia al Presidente (Iván) Duque de que apruebe el pliego de Emergencyencia que está un plantado desde hace año para que él resuelva la situación social y economica del país “, dijo Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Read More: Argentina quiere restablecer relaciones plenas con Venezuela | Argentina | DW Este pliego de Emergencyencia es el que presentó el Comité Nacional del Paro hace mas de un año y ha estado tras el inicio de las reactionas el pasado 28 de abril sobre la mesa de diálogo con el Gobierno colombiano, de la que los sindicatos decidieron . method el pasado domingo por la falta de entendimiento. gs (efe, W Radio, Radio Nacional)

