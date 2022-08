El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel, aseguró este martes (December 21, 2021) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se entregó Voluntariamente y que no fue detenido por las autoridades, algo que el Presidente colombiano, Ivan Duque, desestimó al asegurar que fue capturado en una operación. El que fue, hasta su detención, el narcotraficante mas buscado de Colombia aseguró en una audiencia ante el alto tribunal ,atology del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la tourist de las FARC en 2016, que se entregó a un grupo de sellados para que le respetaran la vida, según revelaron medios locale. Esto Contraa con la versión of Justice, según la cual “Otoniel” fue detenido el 23 de octubre en una operación obsunta de la Policía colombiana y las Fuerzas Armadas en un punto llamado Cerro Yoki, en juddicción de Necofilí, mu) , donde settinga cercado desde hace meses. Alpecto, Duque aseguró este martes: “Alias ​​’Otoniel’ dice que no lo capturaron. Lo primero que quiero decir es: ¿qué va a decir esa sabandija cuando ya esté en un calabozo en una Cárcel de EE.UU? Es un? crime que fue capturado, que mató Policías, que secuestro gente, que lo veníamos cazando desde hace mucho tiempo”. “Que no venga ahora a dárselas de lucido semejante crime , que cuando will be a la carcel a EE.UU., que es lo que le Corree con la extradición, and a seguir diciendo lo mismo “, añadió Duque. El pasado 25 de noviembre, el mandatario colombiano aseguró que su Gobierno ha Recogbido la solicitud formal de extradición a Estados Unidos de “Otoniel”. Read More: Eutanasia: ¿qué impacto tienen en Latinoamérica los recientes casos en Colombia? | Política | DW Una vida Dedication al crimen Estados Unidos pide la extradición del jefe Crime para que responsea ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico. Contra Úsuga or en Colombia 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, Deslazamiento forzado y recscadore. El narcotraficante, de 50 años, lleva toda una vida involucrado en grupos ilegales, desde que Integraró al Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo Maoísta, con 16 años. Luego pasó a las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde trabajó mano a mano con una de sus jefes Más conocidos, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, encargado de lavar activos y pagar extorsiones. Cuando se desmovilizó de las AUC en 2006 decidió formar su propio grupo junto con un hermano, que inicialmente se llamó “Los Urabeños”. Ese grupo se fue expandiendo hasta converttirse en la banda Más grande del país, acusada de homicidios selectivos, asesinatos de luideres sociales, reclutamiento de menores, extorsiones, desapariciones forzosas y deslazamiento y confinamiento. (mg (efe, El Espectador, El Colombiano)

