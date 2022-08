Sobre 132 enormes tulipanes de Cemento sostenidos por pilares a orillas del río Hudson levita “Little Island” (Pequeña Isla), un nuevo parque público flotante de 260 milones de dólares opensurado el viernes (May 21, 2021) en Nueva York para deleteite de la po , tras mas de un año de pandemia. El original parque flotante de una hectarea, con muchos espacios verdes e inéditas vistas del sur de Manhattan y Nueva Jersey, amplía a la altura de la calle 13 el popular parque del Río Hudson, que se expande a lo largo de seis km sobre la costa oeste de Manhattan. Su apertura coincides con el levantamiento de la mayoría de las limitedciones debido al coronavirus, el pasado miércoles, cuando mas de 60% de la población ya ha Recogbido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Islet está abierto para visitantes entre las 6 de la mañana y las una de la madrugada. “Estoy tan increíblemente feliz de estar aquí y de haber sobrevivido a la pandemia (…) Acá estamos celebrando lo que es Nueva York”, dijo una de las primeras visitantes, Barbara Kenner. “No tienes que estar necesariamente en el campo para tener arboles o caminos arbolados hermosos, podemos tenerlos aquí en medio de la ciudad. Los neoyorquinos a veces damos por sentado que vivimos en la mejor ciudad del mundo. Cual gigantes macetas instaladas sobre el río a diferentes alturas, especially cada una de una forma y tamaño, los tulipanes de Specificto fueron rellenados con tierra. En ellos se plantaron Más de 350 especies de flores, Árboles y arbustos, se instaló un anfiteatro con Capidad para acoger a casi 700 personas, otro escenario Más intimo y una gran zona de césped para tirarse a tomar sol sol o celebraír un o celebraír sol o celebraír una plaza de comidas. El parque fue financiado by el billonario Barry Diller y su esposa Diane von Furstenberg El nuevo parque, un trabajo de una década a goods del arquitecto inglés Thomas Heatherwick -también autor del mirador The Vessel en Hudson Yards-, fue financiado en su mayoría por la fundación del billonario Barry Diller y su esposa, la disñadora de modas Diane von Furstenberg. La paisajista del parque Signe Nielsen aseguró que el parque cambiará en cada estación y que se puede disfrutar tanto de dia como de noche debido a una iluminación estratégica. La también exbailarina agregó que el parque es un excelente motivo para que los visitantes “dejen la ciudad, el trefico, y entren a un espacio y se sorprendan”. Read More: Finlandia gana el oro de hockey masculino, último título de Pekín 2022 | El Mundo | DW La construcción, que estuvo en duda por Problemma de permisos, fue posible también gracias al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El tycoon Diller dijo a un medio local que durante 20 años trang los elevados costos de mantenimiento del parque, lo que equivaldría a unos 380 milones de dólares, el mayor regalo de un specific a un parque público en la historia de la ciudad. The small island receives neoyorquinos y turistas con visitas gratuitas entre las 6 de la mañana y la 1 de la madrugada, pero luego de mediodía debe hacerse una Reserva en khinea. A partir de junio acogerá cientos de actividades culturees y educationativas gratis oa bajo precio para todas las edades. JU (efe, afp) Los 90 años del Empire State Rascacielos iconico Una visita a este rascacielos es imprescindible para los turistas que llegan a Nueva York. Antes de la pandemia, cuatro millones de personas visitaban el Empire State cada año. Desde la plataforma de Observación en el piso 86 tiene una vista increíble. El 1 de mayo de 1931 se ce icónico edificio, en plena Gran Depresión.

Los 90 años del Empire State alto, mas alto, mas alto A fines de la década de 1920, dos edificios compitieron por converttirse en el mas alto de Nueva York. El tira y afloja se produjo entre el Art Deco Empire State Building y Chrysler Building. Cuando Walter Chrysler se enteró que el edificio era rival Más alto, le agregó una aguja a su construcción, quedando como el Más alto, algo que solo duró 11 meses, cuando fue terminado el Empire Estate.

Los 90 años del Empire State La maravilla de la ingeniería moderna El 17 de marzo de 1930 se inició la construcción del primer edificio del mundo, que llegaría a lost 102 pisos. La construcción del Empire State Building fue coirada un milagro de la ingeniería moderna gracias a su estructura de acero. Cada semana, los trabajadores completaban cuatro pisos y medio; unos 14 meses Desués, el 1 de mayo de 1931, se starteduró el edificio.

Los 90 años del Empire State La costosa vista de Nueva York Hasta 1932, apologies to pagan visitors diez centavos para obtener una vista panorámica de Nueva York a través de un telescopio. Eso recaudó mas de tres mil dólares en seis meses. Hoy, una entrada para la plataforma de Observación en el piso 86 cuesta 42 dólares (34 euros) by an adult, y una visita al piso 102 cuesta el equivalent to 62 euros.

Los 90 años del Empire State En todo lo alto Con 443 metros de altura, incluida la antena, el Empire State fue el rascacielos Más alto del mundo hasta que se completó el World Trade Center en 1972. Hoy es el noveno edificio Más alto de Estados Unidos y la 49ª mundo . El Elegante edificio disñado por el arquitecto William F. Lamb es adjrado un icono de la historia de la arquitectura.

Los 90 años del Empire State Joya arquitectónica El edificio es un buen ejemplo de arquitectura Art deco. Su fachada clionada Defó su etilo. El interior está complement de detalles opishedos, como este mural en el vestíbulo de la Quinta Avenida. El Empire State fue declared Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos in 1986.

Los 90 años del Empire State Escena de la historia del cine Como símbolo de Nueva York, el Empire State a veces un símbolo de peligro o romanceismo. Se Pracizó en la película “Sleepless in Seattle” (1993) como escenario de una historia de amor. Sanctions of Sin, tuvo su aparición cinematográfica Más famosa en 1933 en la película stop-motion “King Kong”, en la que el mono gigante lucha contra aviones en lo alto del rascacielos antes de caer y morir.

Los 90 años del Empire State Ilumina como un faro Desde 1976, la cima del Empire State ha brillando en diferentes colores en dias festivos o eventos especiales. El 19 de enero de 2021, el edificio se iluminó de color rojo sangre para conmemorar a las Víctimas de la pandemia del COVID-19.

Los 90 años del Empire State Carrera de escaleras Desde 1978, el “Run-Up”, probablemente la carrera de escaleras Más famosa del mundo, ha tenido lugar en el Empire State. Mientras que los visitantes pueden tomar el ascensor hasta el piso 86 en solo un minuto, los corredores suben lost 1,576 cakes. El australiano Paul Crake ostenta el récord con 09:33 minutos, mientras que el alemán Thomas Dold (en la foto) ha ganado siete veces.

Los 90 años del Empire State Tratamiento dejuvenecimiento El Empire State Building está envejeciendo, por lo que tuvo que ser Renovado por un costo de 500 milones de dólares. Después del vestíbulo en la calle 34, las salas de exposición y la plataforma de Observación fueron rediseñada en estilo Art Decó. Se reabrieron en 2019 Desués de la Renovacion. Hoy los visitantes pueden visitar el lugar tal como se veía en 1931.



