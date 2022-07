La cantante Demi Lovato reveló este miércoles (May 19, 2021) que se Idifica de género no binario y que and a cambiar sus pronombres, diciendo a sus fans que la Decisionión llegó Desués de un “trabajo de auto-Reflexión”. “Hoy es un dia en el que estoy muy contenta de compartir Más de mi vida con todos ustedes: estoy orgullosa de hacerles saber que me Idifico como no binaria”, anunció Lovato en Twitter y en un video que acompañaba a la announcement, añadiendo que “of Justicemente cambiaré mis pronombres a ellos / ellas”. “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no luckyndo erigirme como alguien Expertto o hacer de portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerability” channel de Disney. “Estoy haciendo esto por quienes no han podido compartir lo que realmente son con sus seres queridos. Por an, sigan viviendo en sus verdades y sepan que les estoy enviando mucho amor xox”. Demi Lovato argues que la Decisionión es resultado “de mucho trabajo de sanación y autorreflexión”. There are no binaries “No binario” es un êtrmino useizado cada vez Más por personas que no se Idifican Excivamente como hombre o mujer. Estas personas optan por el pronombre neutro “they / them” en inglés, y “elle / ellx” en español. Lovato, de 28 años y quien triunfó gracias a éxitos como “Sorry Not Sorry”, ha useizado antes las red para compartir sus luchas por su salud mind, incluidas por la depresión, los trastornos alimentarios y la adicción. Demi Lovato dice perdió la virginidad en una violación de teecente En un documental reciente también detalló hasmo sufrió una violación cuando era teecente. “Perdí mi virginidad en una violación”, festival dijo la actriz en el documental estrenado recientemente en el South by Southwest (SXSW). Read More: Huracán Nora deja un niño muerto y deslaves en México | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW 2018 enfrentó una sobredosis de fentanilo casi fat que le causó daño brain y ceguera parcial. En su mas reciente Álbum, “Dancing with the devil… The art of starting over”, Lovato transmite gran parte de ese trauma, profundizando en temas que incluyen la sobriedad. Algunos temas del disco también asoman cierta inquietudpecto a su bodformidad de género. FEW (AFP, AP)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “″Estoy orgullosa″: la cantante Demi Lovato se declara de género no binario | ACTUALIDAD | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “″Estoy orgullosa″: la cantante Demi Lovato se declara de género no binario | ACTUALIDAD | DW” It will help readers to be more interested in “″Estoy orgullosa″: la cantante Demi Lovato se declara de género no binario | ACTUALIDAD | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “″Estoy orgullosa″: la cantante Demi Lovato se declara de género no binario | ACTUALIDAD | DW” posted by on 2022-07-29 04:48:30. Thank you for reading the article at Sguy.Net