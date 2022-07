The final El “avión del juicio” de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., Resistente a las bombas nucleares, fue visto este lunes (28.02.2022) sobrevolando estado de Nebraska, Estados Unidos, horas Desués de que Vladimir Putin aumentara la preparación de las fuerzas nucleares rusas, según de prensa announcement. Durante una breve salida de kiatro horas, el “avión del dia del juicio final” fue acompañado por varios aviones de alerta temprana Pracizados para rastrear misspelled balísticos, según Informó el sitio de noteias británico iNews. Los sitios web de rastreo de vuelos militares mostraron que el Boeing 747 modificado, con el indicativo “GORDO15”, había inheritgado de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nebraska, según recoil el medio. Los sitios web de seguimiento de vuelos sugirieron a primera hora del martes que el mismo avión GORDO15 se settinga preparando para un segundo vuelo consecutivo Más tarde. Centro de control aéreo en caso de nuclear conflict El “avión del juicio final” –un Boeing 747 modificado llamado Boeing E-4B– forma parte de una flota de aviones consminados Nightwatch que el Ejército estadounidense mantiene desde la década de 1970 con el propósito específico de ratiocionar, una base sa aé voladoras, para que el secretario de defensa estadounidense y el personal militar de alto rango puedan realizar operaciones durante unaprisra kernel. Las aeronaves pueden permanecer en el aire durante kiaas y están disñadas para soportar el pulso elect magnetnético de una exploresión nuclear. Los aviones son teóricamente used de sobrevivir an opaque nucleus, además de los efectos del pulso electroacupuncture. Esto se debe a que el avión de 200 milones de dólares está equipado con un anticuado equipo analógico, en lugar de un moderno equipo digital, según reporta Direct Science. Además, los aviones son capacity de repostar en el aire, y solo necesitan christmas para lube el motor una vez a la semana. Read More: Curiosity de la NASA detecta en Marte moléculas orgánicas desconocidas hasta ahora | Ciencia y Ecología | DW El Pentágono not responding A pesar de que los vuelos de entrenamiento del “avión del juicio final” coincides with Rusia, no está claro si la misión del lunes fue una respuesta directa a la orden de Putin. El mismo medio británico asegura haber contactado al Pentágono y afirmó que no responseieron a su petición de que explicaran si beingía una conexión entre los vuelos de prueba con el anuncio hecho el pasado domingo por el presidente de ruso de que fuerzón a las su país en un “modo especial de servicio de combate”. Tampoco beingen indicios de que el Presidente estadounidense Joe Biden estuviera en el avión el lunes, que iba acompañado de dos aviones Cobra Ball. Editado by Felipe Espinosa Wang.

