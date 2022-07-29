″Спутник V″ и другие российские вакцины от коронавируса: что о них известно? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW

Россия планирует вакцинировать большую часть жителей страны к осени 2021 года. В настоящее время россиян вакцинируют в основном вакциной «Спутник V». Но в России есть еще два препарата от коронавируса. ЭпиВакКорона, разработанная в Центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в октябре 2020 года, а в середине марта этого года начнут массово вакцинировать. Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова зарегистрирована в конце февраля, а к середине марта планируется ввести в оборот первые 120 000 доз.

Все три вакцины были сертифицированы до завершения третьей фазы широкомасштабных клинических испытаний. 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия стала единственной страной в мире, где уже есть три вакцины от коронавируса. Но, похоже, это не предел: по некоторым данным, в настоящее время в разработке находятся еще около 20 российских препаратов, в том числе вакцина «Мир-19», которая недавно завершила первый этап доклинических испытаний в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). ) РФ. Что мы знаем о трех уже одобренных вакцинах?

«ЭпиВакКорона»: одобрен в РФ и Туркменистане

Вакцина EpiVacCorona основана на химически синтезированных пептидных антигенах и не содержит живых вирусов. На сайте Роспотребнадзора говорится, что второй этап клинических испытаний вакцины завершился в сентябре. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 3000 добровольцев в возрасте 18 лет и старше.

Вакцина ЭпиВакКорона

Вакцина EpiVacCorona основана на химически синтезированных пептидных антигенах.

Помимо России, на сегодняшний день ЭпиВакКорон разрешен к применению только в одной стране мира – Туркменистане. Российская Федерация уже направила в ВОЗ заявку на рассмотрение вакцины для включения ее в список для экстренного применения, однако, как следует из документации ВОЗ на 1 марта, заявления о заинтересованности для оценки ВОЗ (Expression of Interest , EOI) разработчиков вакцин до сих пор не подано.

Роспотребнадзор утверждает, что эффективность ЭпиВакКорона составляет 100 процентов — такой вывод сделан по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Условия ее транспортировки и хранения, по словам разработчика, предельно просты: вакцина может храниться в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

«КовиВак»: проверенных данных о вакцине практически нет

Данных о вакцине CoviVac, подтвержденных международными независимыми источниками, практически нет. Организация здравоохранения и регуляторов сопутствующих товаров США (RAP) включила CoviVac в список инактивированных вакцин. Кроме того, о ней нет упоминания ни на сайте Clinictrials.gov Национальной медицинской библиотеки США, ни в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, ни в постоянно обновляемом списке вакцин ВОЗ.

Вакцина КовиВак

Вакцина CoviVac основана на целом «убитом» вирусе SARS-CoV-2.

Ситуацию еще больше запутывает тот факт, что американская фармацевтическая компания Codagenix в настоящее время разрабатывает вакцину под почти идентичным названием — Covi-Vac: от названия российского препарата ее отличает только дефис.

Российский КовиВак разработан в ФНИЦ им. М.П. Чумакова РАН. Препарат создан на основе целого «убитого» вируса SARS-CoV-2, инактивированного таким образом, что он не может нанести вред организму человека. Но вакцинация запускает иммунный ответ организма, который вырабатывает антитела.

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В Центре Чумакова говорят, что вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что позволяет транспортировать ее без глубокого охлаждения, как это требуется для некоторых других вакцин.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора Центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, КовиВак можно использовать для вторичной или бустерной иммунизации тех, кто уже переболел ковидом. По словам Ризванова, вакцина также может быть предпочтительнее для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Разработчики вакцины утверждают, что, поскольку в ее основе лежит «убитый» вирус, препарат будет эффективен против большинства мутаций SARS-CoV-2.

«Спутник V»: европейский регулятор изучает вакцину

Вакцина «Спутник V» была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года — первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которых участвовало всего 76 добровольцев в возрасте до 60 лет. После этого состоялся третий этап с участием 40 тысяч волонтеров.

Авторитетный научный журнал The Lancet 2 февраля опубликовал предварительные результаты третьего этапа исследования «Спутник V», в котором приняли участие 19 866 человек. В публикации говорится, что Российский научный центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после приема второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.

вакцина Спутник V

Европейский регулирующий орган EMA рассматривает вакцину Sputnik V

«Разработка вакцины «Спутник V» до сих пор подвергалась критике как поспешная, недостаточно тщательная и недостаточно прозрачная», — написали медики Ян Джонс и Полли Рой, профессора Университета Рединга и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. комментарий к публикации. «Однако представленные здесь результаты однозначны, и изложен научный принцип вакцинации: это означает, что в борьбе с COVID-19 можно использовать другую вакцину для снижения числа инфекций».

В начале марта 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало процесс постепенной экспертизы Sputnik V для последующей регистрации. Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

10 марта Томас Мертенс, председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте Роберта Коха в Берлине, положительно отозвался о российском препарате. «Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет одобрена в ЕС. Российские исследователи имеют большой опыт в области вакцин. Sputnik V разработан умело», — сказал он в интервью Rheinische Post. газета.

Российская вакцина состоит, строго говоря, из комбинации двух препаратов с разными векторными вакцинами. Каждая доза «Спутника V» содержит в качестве основы генетически модифицированный аденовирус (в первой дозе — Ad26-S, во второй — Ad5-S), которые кодируют белок коронавируса SARS-CoV-2. В целом российская вакцина имеет некоторое сходство с вакциной, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, в которой также используется генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. Эта вакцина уже одобрена для использования в ЕС.

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На сегодняшний день «Спутник V» прошел как минимум шесть испытаний фазы III в России, Индии, Венесуэле, Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах и ​​был одобрен, по крайней мере, для экстренного использования более чем в 40 странах. Единственная страна в ЕС, получившая разрешение Еврокомиссии на использование Sputnik V, — Венгрия.

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    Автор: Андрей Гурков


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