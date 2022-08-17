من هي الإعلامية العراقية زهراء سامي؟.. صورة عائلية حيرت الناس «هي فين الجدة؟»

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صورة رباعية فيها 4 نساء جميلات من أعمار متفاوتة، تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرتها الإعلامية العراقية زهراء سامي، وما أثار الانتباه هو أنها ذكرت أن تلك الصورة تجمعها مع جدتها ووالدتها وخالتها، وخلال ساعات قليلة أصبحت الإعلامية العراقية زهراء سامي محور حديث الجميع هي وعائلتها الجميلة، وفيما يلي تفاصيل تلك الصورة ومعلومات عن زهراء سامي.

قصة صورة الإعلامية العراقية زهراء سامي

تشابه شديد بين 4 نساء في صورة واحدة، فضلا عن الأعمار المتقاربة للغاية في الشكل، جعلت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون أين الإعلامية العراقية زهراء سامي، ومن هي جدتها، ومن هي والدتها، ليثار جدل جعل الصورة تنتشر بشكل كبير، بينما وردت تعليقات ساخرة من قبل بعض المتابعين على السوشيال ميديا، وكان من بينها: «هي فين الجدة ده أنا الجدة، وبجد ما شاء الله هو في أم وفي جدة كمان في الصورة؟، ويا جماعة حد يقولنا يعني إيه جدة في الصورة دي، كلهم مهلبية بالقشطة».

من هي الإعلامية العراقية زهراء سامي؟

– زهراء سامي تبلغ من العمر 22 عاما.

– زهراء سامي هي إعلامية عراقية، ومقدمة برامج، معروفة بين الجمهور بجمالها الباهر الذي دوما ما يعلق عليه الجمهور.

– اشتهرت ببرامجها التليفزيونية المتنوعة، التي تناولت بشكل عام العديد من القضايا، خاصة السياسية بمشاركة نخبة من الإعلاميين العراقيين.

– احتفلت بعيد ميلادها بصور عبر موقع «إنستجرام»، تظهر فيها بفستان بناتي وشاركته مع جمهورها، وقالت إنها أتمت عمرها الـ22.

– تحب الإعلامية العراقية مشاركة متابعيها عبر إنستجرام بصور ولقطات من حياتها الشخصية دوما.

– كتبت زهراء على الصورة التي أثارت الجدل: «بعد حب كبير على صورة عفوية لعائلتي حبيت أشارك وحده بوست وياكم، أول وحده على اليمين تيته، وراها أني، وراها أمي، وراها خالتي كلهم أم وحدة بالنسبة إلي أحبكم، من أكثر وحده أشبها أكتبولي؟».

– تفاعل الجمهور مع زهراء بشكل كبير وقالوا إن جميعهن نفس الجمال الآخاذ.