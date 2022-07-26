ا هي العادة ل التقنيات ائرة اتتبن ا اها “أبل” في اتها الحال eSIM الجيل الجديد اتف الآيفون. لا تعد اقع اقع لا تز اسع اق اب اب ا اقعا قريبا.

ا eSIM؟

لتبسيط الأمور eSIM لى ا بطاقة اتف SIM card ا نهائيا على الأم الأم الهاتف المحمول. أي أنها بطاقة هاتف لا يُمكن تغييرها إستبدالها ، ولا يُمكن للمُستخدم الوصول اليها ولكنها كذلك في نفسه يُمكن برمجتها خارجيا بحيث يُمكن شبكة الهاتف الهاتف المحمول التي يرغب بالتعامل والباقة يُريدها يتم يتم تحميل تحميل لاسلكيا على الهاتف ليتواصل ليتواصل ليتواصل ليتواصل ليتواصل ليتواصل ليتواصل الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف وكأنك ثمت SIM card جديدة.

لماذا اعة الاتف اللة eSIM لى اق اسع؟

التوقعات ال ال لال لي ات لال ا

يرجع ذلك الى اب ل eSIM هي المُستقبل. يتحمس صُناع الهواتف للتقنية الجديدة إذ تُتيح بناء هواتف ذكية مُقاومة للمياة أكثر من ذي ، وبسهولة حيث يُمكن الإستغناء كُليا عن الأدراج لبطاقات ال ال ال التقليدية والتي نقطة ضعف والأتربة الهواتف ، ، كذلك تُتيح الهواتف القدرة القدرة على على على على على على على على على على على على على جعل يُمكن الشريحة الخاصة ال eSIM في مكان اخل الشريحة لة .

SIM card is available.

ل اوم ات لي الاتف الل eSIM؟

ا يكون المُتضرر ال ا ات اتف اتف eSIM لة لتنقل السلب لى ات الإتصالات. لكن المقابل ل التقنية الاك ات لة ا أقلتك لفة اتف ا لى الإنترنت.

ل اح eSIM ال العربية؟

لى ا الاضيين ات ا ا ا ل” لكتروني ائمة ا ا eSIM وتضم 10 ل فقط يس ا ادر ا ا خلال ال القادمة ل .