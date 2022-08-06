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الا ا ا ا ا لاثي الأبعاد استخدام Taptic Engine بحيث يُصبح اس للمس ات الضغط المختلفة ليه ائف لفة.

آيفون 7 ام ل اميرا خلفية 12 ا بكسل 30 ال ال 30. ل الصور RAW للصور. ا أصبحت الكامير الأمامية 7 ا بكسل لالتقاط السلفي التثبيت التلقائي للصور.

في الإصدار الآخر من الهاتف باسم 7 بلس ستكون هناك الكاميرا ثنائية العدسات كل منهما بدقة بدقة 12 ميجا بكسل واحدة عريضة عريضة والثانية والثانية والثانية والثانية والثانية لتقريب باستخدام التقريب البصري البصري حتى حتى حتى وباستخدام يُمكنك يُمكنك التقاط التقاط صور مع الخلفية الخلفية والحصول Cameras for DSLRs.

ا الشاشة اقًا 25 ارنةً ارنةً اضي اضي ا ا ا لوان لسلها لاثي الأبع ا ا الابق ارير لن يحتوي آيفون 7 لى اعة 3.5 للم وبدلًا من لك ل Lightning الخاص الشحن لتوصيل اعات الرأس اصتها.

للأداء لى اتف 7 7 لس ل امل لى اقة لى لق ليه ل A10 Fusion ال الإمكان ا الهاتف الج 50 المئة الجيل السابق.

البطارية لى 7 ا ا هي الأخرى لتدوم اعتين – الستخدام متوسط ​​- الجيل السابق 6 إس.

Chapter 32 .

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