كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل
انتهت شركة ل لي ا
11 – iPhone 11
تيم 99% التركيز لى التقنيات الأكثر.
هاتف 11 اشة ا LCD LCD بقياس 6.11 بوصة انب زجاج حماية النسخ السابقة ا يدعم الصوت Dolby Atmos. ا يضيف اميرتين 12 ا بكسل لكلاهما ، ا واسعة 22 مم وفتحة الق f / 1.8 ، الأخرى اسعة f / 2.4 التقريب 2 ×. ا يمكن لتلك الكاميرا التصوير ال 4K ل 60 ار الثانية التصوير البطيء timelapse.
ا الكاميرا الأمامية TrueDepth تأتي 12 ميجابكسل التي بإمكانها ا التصوير 4K و 60 إطار بالثانية.
لمنافسة ل اوي اوي ات امير اكن اكن ا ام ام المظلم اء التصوير.
الحديث البطارية لم لن ا ا اعة XR السابقة.
الاتف الألوان . ا سيبدأ 699 $ للمستخدمين الباحثين .
لقراء المزيد ا 11.
11 11 اكس – iPhone 11 Pro Max and iPhone 11 Pro
ا أظهرت السابقة ابقة 11 اميرا ثلاثية ا شاهدناه الماضية.
اشة اس 5.8 بوصة ل 6.5 بوصة Dolby Vision اين 1 إلى 2 ليون الطاقة 15% ال البقة.
Video games . وهذه العدسات لب ا نظام Deep Fusion لمنح الصور اصيل اعدة رقاقة اقة ا 9 صور ال اللقطة ار اصيل أكثر.
ا حول الحا 4K مع 60 إطار في الثانية.
انب ذلك لا الهاتفان ان الصوت Dolby Atmos ا ان اء اطع الفيديو.
ا 11 4 اعات 11 اكس 5 اع الجيل السابق. ا تدعم النسخ ا 18 اط.
ا الان ل اجية اللف الألوان .
اللب الاتفين 11 11 20 الح الي.
لقراء مزيدا ل اتف اكس.
اقة A13 Bionic
ل ا ا ادة ا هو الحال الجات ات الأخرى. الرقاقة A13 Bionic لى معالج معالج ات الج للذكاء الاصطناعي.
Video game لك بفضل تقنية 7 انومتر المبنية ليها.
ا تحوي 4 ا اءة ا اللي ادية اتان للعمليات لب اءة لى الرسومات.
الإعلان ا ل ليل.
ا 10.2
Combine العمل ونظام ل iPadOS. الإضافة لم ل الجديد.
ل التحسينات لى ام ا اع انب انب اتيح.
ل آيباد اميرا بدقة 8 ابكسل انية العمل لى ات الاتصال خلال رقاقة LTE المتوفرة اخله.
الآيباد 329 $ ، لب الجهاز ا ا من ا اية الشهر الح.
لقراء ا ل از اد الجديد.
اعة ل الل الامس – Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 – نفس ل الجيل السابق.
افت آبل لى اعتها ايا بجانب 150 لة.
ا تأتي اقي الألوان ادي ات ات ا . ا نسخ الستانليس ل الذهبي الأسود. ا قدمت الشركة لأول التيتانيوم السيراميك.
الساعة 399 $ ، و 499 $ للنسخ الاتصال الطلب ليها مباشرة 20 سبتمبر.
لقراء المزيد ل اعة ل الجيل الخامس.
لعاب ل
Video games
الخدمة احة 19 ا 100 لعبة جديدة ا سيشمل لاقها 150 لة اح ابل $4.99.
ل اللعاب ا التعاون ل Frogger in Toy Town ، Sayonara Wild Hearts ، و Shinsekai: Into the Depths.
لقراء المزيد ل الخدمة.
ل – Apple TV
100 لة ل SEE Morning Program
اسيكون الاشتراك 4.99 $ اشتراك ائلي لي ل لى اشتراك ا لمدة املة انًا.
لقراء المزيد ل الخدمة.
الاخير, Steve Guy أرسل لك تفاصيل حول الموضوع “كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل❤️️”.نأمل بمعلومات مفيدة أن المقالة “كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل” سيساعد القراء على أن يكونوا أكثر اهتمامًا بها “كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل [ ❤️️❤️️ ]”.
المشاركات “كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل” منشور من طرف on 2022-07-25 21:46:08. شكرا لك على قراءة المقال في Sguy.Net