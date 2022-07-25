كل ما تود معرفته عن مؤتمر آبل

انتهت شركة ل لي ا

11 – iPhone 11

تيم 99% التركيز لى التقنيات الأكثر.

هاتف 11 اشة ا LCD LCD بقياس 6.11 بوصة انب زجاج حماية النسخ السابقة ا يدعم الصوت Dolby Atmos. ا يضيف اميرتين 12 ا بكسل لكلاهما ، ا واسعة 22 مم وفتحة الق f / 1.8 ، الأخرى اسعة f / 2.4 التقريب 2 ×. ا يمكن لتلك الكاميرا التصوير ال 4K ل 60 ار الثانية التصوير البطيء timelapse.

ا الكاميرا الأمامية TrueDepth تأتي 12 ميجابكسل التي بإمكانها ا التصوير 4K و 60 إطار بالثانية.

لمنافسة ل اوي اوي ات امير اكن اكن ا ام ام المظلم اء التصوير.

الحديث البطارية لم لن ا ا اعة XR السابقة.

الاتف الألوان . ا سيبدأ 699 $ للمستخدمين الباحثين .

لقراء المزيد ا 11.

11 11 اكس – iPhone 11 Pro Max and iPhone 11 Pro

ا أظهرت السابقة ابقة 11 اميرا ثلاثية ا شاهدناه الماضية.

اشة اس 5.8 بوصة ل 6.5 بوصة Dolby Vision اين 1 إلى 2 ليون الطاقة 15% ال البقة.

Video games . وهذه العدسات لب ا نظام Deep Fusion لمنح الصور اصيل اعدة رقاقة اقة ا 9 صور ال اللقطة ار اصيل أكثر.

ا حول الحا 4K مع 60 إطار في الثانية.

انب ذلك لا الهاتفان ان الصوت Dolby Atmos ا ان اء اطع الفيديو.

ا 11 4 اعات 11 اكس 5 اع الجيل السابق. ا تدعم النسخ ا 18 اط.

ا الان ل اجية اللف الألوان .

اللب الاتفين 11 11 20 الح الي.

لقراء مزيدا ل اتف اكس.

اقة A13 Bionic

ل ا ا ادة ا هو الحال الجات ات الأخرى. الرقاقة A13 Bionic لى معالج معالج ات الج للذكاء الاصطناعي.

Video game لك بفضل تقنية 7 انومتر المبنية ليها.

ا تحوي 4 ا اءة ا اللي ادية اتان للعمليات لب اءة لى الرسومات.

الإعلان ا ل ليل.

ا 10.2

Combine العمل ونظام ل iPadOS. الإضافة لم ل الجديد.

ل التحسينات لى ام ا اع انب انب اتيح.

ل آيباد اميرا بدقة 8 ابكسل انية العمل لى ات الاتصال خلال رقاقة LTE المتوفرة اخله.

الآيباد 329 $ ، لب الجهاز ا ا من ا اية الشهر الح.

لقراء ا ل از اد الجديد.

اعة ل الل الامس – Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 5 – نفس ل الجيل السابق.

افت آبل لى اعتها ايا بجانب 150 لة.

ا تأتي اقي الألوان ادي ات ات ا . ا نسخ الستانليس ل الذهبي الأسود. ا قدمت الشركة لأول التيتانيوم السيراميك.

الساعة 399 $ ، و 499 $ للنسخ الاتصال الطلب ليها مباشرة 20 سبتمبر.

لقراء المزيد ل اعة ل الجيل الخامس.

لعاب ل

Video games

الخدمة احة 19 ا 100 لعبة جديدة ا سيشمل لاقها 150 لة اح ابل $4.99.

ل اللعاب ا التعاون ل Frogger in Toy Town ، Sayonara Wild Hearts ، و Shinsekai: Into the Depths.

لقراء المزيد ل الخدمة.

ل – Apple TV

100 لة ل SEE Morning Program

اسيكون الاشتراك 4.99 $ اشتراك ائلي لي ل لى اشتراك ا لمدة املة انًا.

لقراء المزيد ل الخدمة.