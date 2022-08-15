عودة ميزة ترجمة التغريدات بعد شراكة بين تويتر وبينج

ترجمة تويتر

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انت اب . لكني لاحظت ا ل ا اقع – لاحظوا الفارق لاه القادمة -:

الرغم من لمة “Tweet” بـ “سقسقة!” كنن .

لميح: لمن يرغب ادات التغريدات iOS ا ال ال “ا السكران @_alskran“.

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