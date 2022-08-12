عاجل.. «الوطنية للصحافة» تعلن نتيجة تحقيقها في وفاة الصحفي عماد الفقي بالأهرام – أخبار مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن نتيجة تحقيقاتها في وفاة الصحفي بجريدة الأهرام عماد الفقي، وذلك في إطار دور الهيئة الحريص على توافر مناخ صحي للصحافة والصحفيين لأداء الدور المنوط بهم في توعية الرأي العام وعدم انجراره وراء الشائعات.

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بياناً بنتيجة التحقيق الإداري والمالي الذي أجرته الهيئة بواسطة لجنة ضمت عناصر صحفية وقانونية ومالية وإدارية تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة فيما أثير حول واقعة إضطهاد عماد الفقي الصحفي بجريدة الأهرام وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.

تفاصيل تحقيقات «الوطنية للصحافة»

أكد بيان للهيئة الوطنية للصحافة أنها بادرت الى إجراء التحقيقات التي تضمنت استدعاء المسئولين بمؤسسة الأهرام بقطاعات إدارة التحرير والشئون المالية وشئون العاملين الحاليين والسابقين، بالإضافة الى مدير عام المؤسسة والتحقيق معهم في ضوء ملابسات الواقعة والمذكرة المقدمة من علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام بشأن وفاة الصحفي عماد الفقي.

وتابعت الهيئة انه بعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة، وسماع أقوال المسئولين، تبين للجنة التحقيق ما يلي :

– أولاً : المرحوم عماد الفقي حصل على الحوافز السنوية كاملة، دون خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة، وكان آخرها الحوافز التي تم صرفها له في فبراير 2022 .

ثانياً: فيما يتعلق بالأبناط الشهرية، تبين للجنة أنه لم يخصم منه أبناط على مدار السنوات الأربع الأخيرة، باستثناء 3 مرات ، جاءت كالتالي :

• شهري سبتمبر وأكتوبر 2019 .

• شهر فبراير 2020 .

وذلك طبقاً لضوابط ولوائح المؤسسة المنظمة لذلك، شأنه في ذلك شأن أقرانه.

ترقيات الصحفي عماد الفقي قبل وفاته

ثالثاً: فيما يتعلق بالترقيات، فقد ثبت للجنة أن آخر ترقية حصل عليها الراحل هي نائب مدير تحرير عام 2012 ، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته ، مثله مثل زملاء آخرين .

وأشارت الهيئة في بيانها الى أن مبادرتها لإجراء التحقيقات المشار اليها استهدفت بيان الحقيقة للأسرة الصحفية والرأي العام ورداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات.