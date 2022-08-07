عائلة الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس تودعها بالزغاريد «فيديو» – فن

ودعت عائلة الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، جثمان «سيدة الأغنية السورية» إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، بالزغاريد، بعد وفاتها عن عمر يناهز 54 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وأقيمت الصلاة على روحها في كاتدرائية أم المعونات للأرمن الكاثوليك في مدينة حلب السورية، بينما يقام العزاء بعد الدفن مباشرة في صالون كنيسة الصليب حتى يوم السبت، ويومي الاثنين والتلاثاء المقبلين، في كنيسة الصليب القصاع في العاصمة دمشق، وفقا لما أوضحته ابنتها نور كويفاتي، عبر حسابها على فيس بوك.

وروت نور، الساعات الأخيرة في حياة المغنية السورية، حيث التقت بحفيدها الصغير «مياس»، كما كانت تتمنى.

وكشف الموسيقار سمير كويفاتي، زوج الفنانة الراحلة، عن إصابتها بمرض السرطان خلال الأسابيع الماضية، وطلب من محبيها الدعاء لها بالشفاء.

من هي ميادة بسيليس؟

ميادة بسيليس مغنية سورية كبيرة لقبت بـ«سيدة الأغنية السورية»، حيث اشتهرت بتقديم الأغاني باللهجة السورية، وقدمت على مدار مشوارها ما يقرب من 14 ألبوما غنائيا، آخرها عام 2010، فضلا عن غناء تترات مجموعة من أشهر المسلسلات الدرامية السورية والعربية.

حصلت على جائزة أفضل أغنية عربية عام 1999، عن أغنيتها «كذبك حلو»، وغيرها من الجوائز االمحلية والعربية منها الجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء، كما حصدت 3 جوائز أورنينا الذهبية في مهرجان الأغنية السورية.

وخيم الحزن على الوسط الفني السوري بعد وفاة ميادة بسيليس، حيث نعاها مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أيمن زيدان، الذي وصفها بـ «صديقة درب من الحلم والطموح»، قائلا: «كم أوجعني رحيلك ياميادة ..خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لإبداعك، تهزمني الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب».

وكتبت سلاف فواخرجي، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «حجرة من حجارة قلعة حلب وقع برحيلك، وعند كل سوري فينا في غصة ودمعة نزلت»، بينما ودعتها ديما قندلفت: «شكراً على كل ما قدمته لنا وللفن السوري، أيتها الغائبة الحاضرة».