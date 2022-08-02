طريقة عمل الزلابية في البيت بطريقة سهلة وسريعة

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الزلابية من الحلويات السهلة وسريعة التحضير، وهي من المطبخ الشرقي يمكن عملها في البيت بطريقة سريعة، لتكون حلوى بعد الإفطار، مع القطايف والكنافة، وبلح الشام، يقدم موقع «هن»، طريقة عمل الزلابيا في البيت.

المقادير

كوب دقيق.

ربع كوب ماء دافىء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مكونات شربات الزلابيا

كوب سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة.

فانيليا.

طريقة عمل الزلابيا في البيت

يوضع الدقيق والسكر والمكونات الجافة مع بعضهم ثم تقلب.

يضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتي الحصول علي عجينة ثقيلة.

تغطى العجينة، وتترك لتتخمر في مكان دافئ.

يوضع زيت في مقلاة عميقة للتحمير.

يوضع القليل من الزيت في طبق، لتغميس الملعقة التي ستوضعِ بها الزلابية.

اصنعي كرة من العجينة بيديك، وامسكيها مضغوطة.

امسكي ملعقة صغيرة بإحدى يديك، وتغمس في الطبق الصغير، ثم تقطع بها كورة من الزﻻبية.

توضعِ الزلابية في زيت ساخن، وتقلب وتحمر نصف تحميرة، ثم توضع في مصفاة.

تترك الزلابية لمدة 10 دقائق لكي تبرد؛ حتى تكون مقرمشة.

توضعِ الزﻻبية مرة ثانية في الزيت، وبعد تحميرها وطلوعها من الزيت، توضع مباشرةً في الشربات البارد.

طريقة عمل شربات الزلابيا

يوضع السكر والماء على النار حتى يغليان، ثم أضيفِ لهما الليمون والفانيليا.