سوني تكشف عن يد تحكم PS5 وتطلق عليها DualSense

تحكم جهاز لايستيشن 5 “PS5” القادم ل ا DualSense لتتخلى لك الشركة الاسم الس DualShock. سوني لأول از PS5 القادم افية ايك ا انب ل الرئيسي لى ار لايستيشن. لى العكسا ات ابقة ابقة لق لق لق ليها اسم DualShock ، وحدة القادمة ل اسم DualSense. ا يميز اسي لى ل الأسود. ل هذا ا لى ات اءة اءة ا ا PS4 لتكون الآن لى انبي اللمس المساقعة المنتصف. تأتي DualSense ار لايستيشن ليس ائرة ا لى لما ح الل السابق. ا تتميز ا انب الزر ال لل المحادثة اجة لوصل اعة الأذن. ستبد ستبد “Create” لتقديم خيارات . الملاحظ ال ا شركةاشركة USB-C للشحن وهو ايعطي السابق. منتظر افية ل ازها خلال الأسادمة افيكم ا أولًا ل . المصدر: Sony’s blog

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