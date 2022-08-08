دعاء سيد الاستغفار.. تعرف على فضله ووقت الدعاء به – أخبار مصر

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام، البحث عن الأدعية المستجابة للتوبة، خاصة دعاء سيد الاستغفار، حيث أكد الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوي سابقاً بالأزهر الشريف، لـ«الوطن» أن دعاء سيد الاستغفار حدد النبي الكريم للمسلمين ودعاهم بالدعاء به.

وقال صلى الله عليه وسلم عن دعاء سيد الاستغفار «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

فضل دعاء سيد الاستغفار

وفي بعض الروايات قيل أن «من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»

وهذا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة».

وحول معنى دعاء سيد الاستغفار، قال «نعمان»: معنى سيد الاستغفار أي أنه يسود ويتقدم كل صيغ الاستغفار الأخرى في الفضيلة والرتبة، وهذا ما قره النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، وذكره العلماء في فضل دعاء سيد الاستغفار، فإذا استقر في نفس الإنسان الاعتراف بنعم الله تعالى عليه، وبإرتكابه الذنوب؛ كان هذا طريقًا لتمام العبودية وسلامتها من الآفات، فيرتقي في درجات الإيمان، وتهون عليه نفسه ويتواضع لله تعالى، مما يوصل إلى كمال العبودية.

توقيت دعاء سيد الاستغفار

وأضاف عضو لجنة الفتوي سابقاً بالأزهر الشريف، أن دعاء سيد الاستغفار هي صيغة باذن الله تكون باه تعجيل الإجابة، ولما يشتمل عليه دعاء سيد الاستغفار من معان عظيمة، ففي بداية دعاء سيد الاستغفار ثناء على الله تعالى، ثم اعتراف بما اقترف الإنسان من ذنوب، ثم توجه إلى الله بالسؤال، وطلب المغفرة.

وحول توقيت دعاء سيد الإستغفار، قال «نعمان»، يدعو به المسلم في كل وقت، خاصة في قيامه الليل، فدعاء سيد الاستغفار اعترافا بين يدى الله عز وجل بالانكسار وطلب أن يعاملنا الله تعالى بما هو أهله لا بما نحن اهله فهو جدير بهذه التسمية دعاء سيد الاستغفار.