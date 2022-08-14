توقف تطبيقات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام» يسبب شللا بمواقع التواصل – اقتصاد

أصاب عطل مفاجئ عددا من منصات التواصل الاجتماعي، منذ قليل، واشتكى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من عدم القدرة على استخدام تطبيقات مثل «فيس بوك وواتساب وإنستجرام».

ولم يتضح حتى الآن أسباب تعطل منصات التواصل الاجتماعي، ولم تعلن أي جهة مسؤولة عن تلك التطبيقات تفسير ما حدث.

توقف خوادم شركة «فيسبوك» عن العمل

وأعلن موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال الشبكات الاجتماعية، عن توقف خوادم شركة «فيسبوك» عن العمل، وأثر ذلك على موقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقي «إنستجرام وماسنجر»، كما توقف تطبيق واتساب المملوك للشركة نهائيا متأثرا بهذا العطل.

عطل يصيب «فيس بوك» في مارس الماضي

وفي مارس الماضي، أصاب عطل تطبيقي «إنستجرام وواتساب» و«ماسنجر فيس بوك»، في العديد من دول العالم، وتصدر هاشتاجا «WhatsApp#» و«instagramdown#» قائمة الأكثر تداولا في العالم، بعد أن فشل مستخدمو «واتساب» وكذلك تطبيق «إنستجرام» و«ماسنجر فيس بوك»، في جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات.