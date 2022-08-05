تنزيل تحديث ويندوز 10 Creators Update يدوياً

10 كبير القادم Creators Update ال. استخدام اعد الترقية Support upgrading يمكنك ترقية 10 لديك إلى التحديث الجديد. 1- لى ال ال

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4- ا يفترض ابهة ابهة لاه لاه لا لى Update for creators التي ل الإنشاء 15063.2 الجدير الملاحظة 10 لديك ارة الشركات Enterprise فإن الطريقة لا تعمل اجة ا ا ام ام التشغيل نفسه. ا قبل 10 اً ل لفات ISO لكن ايكروسوفت الت الملفات ات لاه لا لى لفات المستخدمين. ال ال

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