تعرف على الآيات المنجيات.. ترديدها يبطل السحر ويمنع مس الشيطان – أخبار مصر

تعد السبع آيات المنجيات، من الكلمات المستهدفة كثيرًا عبر محركات البحث، نظرًا لأن الكثيرين يستخدموا الآيات المنجيات من أجل الحماية من العين والسحر ومس الشيطان، وجلب الراحة والهدوء والسكينة، وكثيرًا ما يلجأ الشخص إلى القرآن الكريم من أجل الحصول على الراحة النفسية أثناء قراءة كتاب الله.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير الآيات التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت ويمكن ترديدها يوميًا.

السبع آيات المنجيات

في روايات عديدة عن الكثير من العلماء، تم التأكيد أن السبع آيات المنجيات، جاءت في أكثر من سورة بالقرآن الكريم، ولم تأت جميعها في سورة واحدة، حيث جاءت الآيات المنجيات لتمنع مس الشيطان وتبطل السحر والعين، كالتالي:

– (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)، الآية رقم «51»، من سورة التوبة.

– (وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، الآية «107»، من سورة يونس.

– (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)، الآية «6»، من سورة هود.

– (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، الآية «56»، من سورة هود.

– (وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، الآية «60»، من سورة العنكبوت.

– (مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، الآية «2»، من سورة فاطر.

– (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ)، الآية «38» من سورة الزمر.

الآيات المنجيات من الخوف

كما يبحث الكثير من مستخدمي الانترنت، عن الآيات المنجيات من الخوف، حيث يحاول الكثير من الآباء ترديد بعض الآيات مع أطفالهم الذين يعانون من خوف شديد، وكذك إصابة بعض الكبار بحالات الخوف والذعر، فيلجأ الأهل للاستعانة بالآيات المنجيات من الخوف، والتي جاءت كالتالي:

في سورة البقرة، قال تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.

وفي سورة التوبة، قال تعالى: {ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}.، وقال الله تعالى: {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

الآيات المنجيات من عذاب القبر

يحرص الكثيرون على البحث حول الآيات المنجيات من عذاب القبر، سواء لتقيهم بعد الوفاة، أو لذويهم ومن رحل، وتعد سورة الملك، من السور التي يمكن الاستعانة بها في هذا الأمر، لما لها العديد من الفضائل التي تعود بالخير على المسلم.

ويمكن ترديد سورة الملك لتكون من الآيات المنجيات من عذاب القبر، حيث أنه ورد في تفسيرها أنها من السور المانعة لعذاب القبر ومنجّية لمَن يحافظ ويداوم على قرائتها في ليلته قبلَ نومه، وعن عبد الله بن مسعود قال: «مَن قرأ تبارك الذي بيده الملك كلَّ ليلة منعَه اللهُ بها من عذاب القبر، وكنّا في عهد رسولِ الله – صلّى الله عليه وسلّم- نسمّيها المانعة، لِما تمنعُ عن صاحبها من شرٍّ وتنجيه من العذاب والألم في القبر ويومِ القيامة».

وأمر النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بالتعوَّذ من عذاب القبر و روى مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».