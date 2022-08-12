تطبيق خدمة Huawei Wallet يصل متجر قوقل بلاي

Samsung Pay Android Pay “Google Pay” Samsung Pay Android Pay “Google Pay” LG Pay ونجدر بالإشارة Huawei Wallet, LG Pay اوي ا الخاص ا مع العلم Google Pay غير هناك. التالي اهو ا اء لاق اوي لتطبيقها ل لاي؟ ات اوي لى ا ا ا المدفوعات. تجربة تطبيق Huawei Wallet من هنا.

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