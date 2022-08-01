تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 وفضلها – أخبار مصر

يتساءل عامة المسلمين في أنحاء العالم عن تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 وفضلها، لما لها من طقوس دينية وشعبية، ويبحث الكثير منهم على فضائل وتاريخ هذ الليلة المباركة.

وتم تحديد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021، لتكون من مغرب السبت 27 مارس 2021 وحتى فجر الأحد 28 مارس الجاري، وبعد تحديد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021، حددت الشريعة الإسلامية فضل ليلة النصف من شعبان 2021 ، حيث أكدت دار الإفتاء في تقرير لها أن ليلة النصف من شعبان 2021 لها فضل كبير، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة.

تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021

ودعت دار الإفتاء للاستفادة من تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 والاهتمام بفضل هذه الليلة، فمن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان 2021، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!».

فقلت: وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب -وهو اسم قبيلة» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.

فضل ليلة النصف من شعبان 2021

وحول فضل ليلة النصف من شعبان 2021، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.

أكملت الدار في حديثها حول تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 وفضلها: عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجه.

ليلة النصف من شعبان 2021

تابع: لا بأس بقراءة سورة يس ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرا في جماعة؛ فإن ذلك داخل في الأمر بإحياء هذه الليلة، وأمر الذكر على السعة، وتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال الصالحة مع المداومة عليها أمر مشروع، ما لم يعتقد فاعل ذلك أنه واجب شرعي يأثم تاركه؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا» رواه البخاري.