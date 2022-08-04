الجيل الخامس يدخل عالم السيارات: كيف تجعل شراكة جديدة مع “إريكسون” سيارات “فولفو” متصلة سحابيًا حول العالم

شركتا “إريكسون” و “فولفو” للسيارات ات ادمة لتنفيذ لاسلكية ارات لك ل العالم. الصفقة على ابة السيارات المتصلة – Connected Vehicle Cloud” ام .

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جدير بالذكر أن “إريكسون” طورت منصة مُتكاملة قابلة تحمل إسم إسم إسم إسم السيارات المتصلة المتصلة المتصلة من لشركات السيارات تقديم وتشغيل أنظمة القيادة التي وتُطور وتُطور من من قدراتها اعتمادًا على ملايين الشركة الشركة الشركة في كل حول العالم ، بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة بالإضافة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ات المزايا العملية الترفيهية. 120 لة ال ال.

وتشمل الخدمات التي “فولفو” من خلال الخدمة نظامًا للقيادة الذاتية الذاتية تمامًا يتم السويد منذ العام الماضي ، أنظمة ترفيهية بداخل متصلة الإنترنت من بينها بينها إمكانية البث الحي خدمات مثل مثل مثل مثل مثل مثل وكذلك مقاطع الفيديو ، ، وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وأنظمة وتضم أيضًا إمكانية تحديث أنظمة السيارات الإلكترونية بعد من خلال إرسال تحديثات للنظام الإلكتروني عن بعد من الإنترنت ، بالإضافة إلى خدمات تتعلق والصيانة من من داخل السيارة ، ونظام الرقمي يسمح السيارة السيارة وفتح وفتح والتشغيل الآلي عن بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد من من من من من من من .

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