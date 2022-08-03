الأعلان عن مسابقة أسبوع الهدايا من موقع عالم التقنية

الأعلان عن مسابقة أسبوع الهدايا من موقع عالم التقنية

Cartoon اسئلة لكل سؤال جائزة . Video games (الاصيل الاصل) 3 ااكات DSL لسرعه 512 لمدة 3 الابقه لى ال ال: لكل احد الخيرابقة.

للمشاركة في المسابقه يجب على المتسابق بالتدوينة التي السؤال تتضمن الاجابة الصحيحه والبريد الالكتروني

البريد الابد لومات ل الكتروني.

اختيار الفائز القرعة للمعلقين ا اإج الصحيحة.

ا ا الائز ا ال ال ا ا DSL الة الااك له ان المسابقه , ائز مستقبلا ا ل ا لزوارنا الكرام. لاحظة: لايحق لمحرري اص المستقبل القريب.

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