ألوان الوطن | سبب توقف واتساب على الأجهزة القديمة

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اعتبارًا من اليوم، الموافق 1 نوفمبر 2021، لن يدعم تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتساب» أي أجهزة تعمل بنظام أقدم من Android 4.1، أو الهواتف التي تقوم على نظام أقدم من iOS 10، حسبما ذكرت المنصة الأمريكية التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي العالمي «ميتا»، قائلة إنها ستنهي دعم ملايين الأجهزة القديمة.

سبب توقف الواتساب عن الأجهزة القديمة

ويرجع السبب في توقف «واتساب» عن الأجهزة القديمة ومنع دعمها على ملايين الهواتف في جميع أنحاء العالم، أن الأجهزة التي تعمل من خلال إصدارات أنظمة قديمة، سواء «أندرويد» أو «أي أو إس» تؤدي إلى ضغوطات رهيبة على المنصة الشهيرة، كما أن تلك الهواتف ذات الأنظمة القديمة لا تستطيع أن تستوعب التحديثات الجديدة التي تطرح «واتساب» بصورة دورية كل سنة.

وبسبب ضعف قدرة الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل، يحدث ضغط على منصة «واتساب» يؤدي إلى ضعف دروع الحماية الخاصة به، لذا فإن إيقاف دعم هذه الأجهزة من شأنه أن يأمن المنصة ضد الاختراق.

وفسرت مواقع تكنولوجية متخصصة أن نظام التشغيل عبارة عن حلقة الوصل بين منصة «واتساب» والجهاز الذي يعمل عليه، إذ تعتمد المنصة في خدماتها للمستخدم على نظام التشغيل وجودته واستيعابه للتحديثات، وكلما مر وقت أطول على نظام التشغيل يقل التوافق مع تحديثات المنصة الشهيرة.

وأعلنت منصة «واتسآب»، إحدى منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي العالمي «ميتا»، عن قرارها بإقاف دعم 54 طرازا من الهواتف الذكية بداية من اليوم، في شهر سبتمبر الماضي، لكي يستعد أصحاب هذه الطرازات ويحدثون أجهزتهم ويشترون أجهزة جديدة.

يذكر، أن «جوجل» أطلقت نظام «أندرويد 4.0 أيس كريم ساندوتش» لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتحديدا في 18 أكتوبر 2011، وطرحت شركة «أبل» نظام iOS 9 في 2015.