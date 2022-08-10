ألوان الوطن | توقعات برج الثور لشهر يونيو 2022: «فرصة للسناجل.. ودعم كبير من الكواكب»

​

كواكب داعمة عدة تؤثر على توقعات برج الثور لشهر يونيو 2022، أعلنت عنها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال مقطع مصور عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، إذ قالت أن كوكب الزهرة المعروف بالجمال يسبب حالة من السحر والجاذبية حتى يوم 23 من الشهر بجانب دعم كوكب عطارد في الفترة ما بين 3 إلى 13 يونيو، وتأثير الشمس بداية من 21 يونيو.

وأوضحت عبير فؤاد، توقعات برج الثور لشهر يونيو 2022 على كافة الأصعدة، وهي كالتالي:

– على الصعيد المهني والمالي

ويتمتع مواليد برج الثور خلال الفترات ما بين 3 إلى 13 يونيو بسرعة البديهة والحضور واليقظة الذهنية، وحسن التصرف في أي مواجهة أمام الضغوط بسبب دعم كوكب عطارد، ويحدث نفس التأثير بداية من 21 يونيو نتيجة دعم الشمس في منزل العلاقات.

وخلال الفترات السابقة هناك فرص لإجراء مقابلات مهمة وقدرة على التخطيط والتنمية والحصول على دعم ومساندة من قبل رؤساء العمل، أما خلال الفترة ما بين 14 إلى 20 يونيو يجب التأني في الحديث عن أي وعود أو تفاوض، وعدم التسرع في الحديث حتى لا يقع أخطاء.

وعلى مواليد برج الثور العمل في سرية وكتمان، والتواضع والبعد عن الفخر بالإنجازات، أما ماديًا يميل البعض إلى التبذير ما يجعلهم بحاجة إلى مراجعة القرارات الشرائية والحذر حول أي قرار بيع أو شراء طوال الشهر.

– على الصعيد الاجتماعي والعائلي

هناك وضع داعم على الصعيد الاجتماعي والعائلي بالنسبة لمواليد برج الثور، نتيجة دعم كل من كوكب عطارد والشمس خلال فترات متفرقة في منزل العلاقات، ما يعطي فرصة كبيرة لإصلاح العلاقة بالآخرين سواء الأهل أو الأقارب أو الأصحاب، فضلا عن التمتع بلقاءات عائلية واجتماعية.

كما هناك فرصة للتمتع بحضور رائع شرط السرية والكتمان وعدم الفخر بالإنجازات.

– على الصعيد العاطفي

ويتسبب كوكب الزهرة في حالة من السحر الجاذبية بسبب وجوده في منزل العلاقات لبرج الثور بجانب دعم الشمس مما يجعل الشهر إيجابيا على مستوى العلاقات وتحقيق تفاهم مع الطرف الآخر، وتوافق أفضل وفرص كبيرة للارتباط أمام «السناجل» حيث التعبير عن المشاعر والاستمتاع بالأوقات.