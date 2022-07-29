آبل تتوقف عن بيع آيفون 7 باللون الأحمر
ارس الماضي لقت ل 7 و 7 لس 8 و 8 10 الأوقفت.
لا تختلف 7 و 7 لس سوى باللون المواصفات التصميم اماً.
الدخول 7 .
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لو اً ا الا ارعة اقتن اتفك اتفك ا ار اء لاف اية اللون الأحمر.
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