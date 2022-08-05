Фотохроника войны в Украине – 15 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW

Война в Украине – 15.03.2022 Пожилая женщина живет в одном из обстрелянных многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве 15 марта. Также в этой хронике есть фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 млн детей; прямой эфир на Первом канале; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

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