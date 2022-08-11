Фотохроника войны в Украине: 100 дней | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW

Сто дней войны на Украине. С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации протеста против войны между РФ и Украиной, как, например, на митинге в Берлине 27 февраля, собравшем десятки тысяч человек . Автор: Михаил Бушуев

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