Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW

Государства Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 31 октября. Стрелки часов были переведены на час назад.

С 1996 года в ЕС принято единое правило перехода на зимнее и летнее время: стрелки часов переводятся на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

Однако в 2018 году Еврокомиссия предложила отказаться от соответствующей директивы ЕС. На публичном обсуждении этого вопроса, в котором приняли участие 4,6 млн человек, большинство поддержало отмену процедуры настройки часов. В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента также проголосовали за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году.

В ближайшие пять лет перевод часов в ЕС, вероятно, продолжится.

Однако реализации этой реформы препятствует отсутствие единства между Еврокомиссией и отдельными государствами-членами ЕС. Так, правительства Германии и ряда других стран ЕС поставили перед Брюсселем условие: консультации по реформе по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ. и недостатки этой реформы. Со своей стороны, Европейская комиссия не согласна проводить такую ​​«оценку последствий».

Между тем, многие сторонники реформы опасаются, что от нее вообще откажутся. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, Еврокомиссия уже приняла решение о том, что переход с летнего времени на зимнее и наоборот будет продолжаться в течение следующих пяти лет, и назначила сроки этого перехода до 2026 года.

часовые пояса ЕС

На территории ЕС существует три часовых пояса: среднее время по Гринвичу действует в Ирландии и Португалии, восточноевропейское время (на два часа опережает среднее время по Гринвичу) в восьми государствах ЕС, включая Финляндию и страны Балтии, и центральноевропейское время. Время в других странах ЕС, включая время в Германии, опережает среднее время по Гринвичу на один час.

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