Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW
Государства Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 31 октября. Стрелки часов были переведены на час назад.
С 1996 года в ЕС принято единое правило перехода на зимнее и летнее время: стрелки часов переводятся на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.
Однако в 2018 году Еврокомиссия предложила отказаться от соответствующей директивы ЕС. На публичном обсуждении этого вопроса, в котором приняли участие 4,6 млн человек, большинство поддержало отмену процедуры настройки часов. В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента также проголосовали за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году.
В ближайшие пять лет перевод часов в ЕС, вероятно, продолжится.
Однако реализации этой реформы препятствует отсутствие единства между Еврокомиссией и отдельными государствами-членами ЕС. Так, правительства Германии и ряда других стран ЕС поставили перед Брюсселем условие: консультации по реформе по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ. и недостатки этой реформы. Со своей стороны, Европейская комиссия не согласна проводить такую «оценку последствий».
Между тем, многие сторонники реформы опасаются, что от нее вообще откажутся. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, Еврокомиссия уже приняла решение о том, что переход с летнего времени на зимнее и наоборот будет продолжаться в течение следующих пяти лет, и назначила сроки этого перехода до 2026 года.
часовые пояса ЕС
На территории ЕС существует три часовых пояса: среднее время по Гринвичу действует в Ирландии и Португалии, восточноевропейское время (на два часа опережает среднее время по Гринвичу) в восьми государствах ЕС, включая Финляндию и страны Балтии, и центральноевропейское время. Время в других странах ЕС, включая время в Германии, опережает среднее время по Гринвичу на один час.
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