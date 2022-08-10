Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW

Государства Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 31 октября. Стрелки часов были переведены на час назад.

С 1996 года в ЕС принято единое правило перехода на зимнее и летнее время: стрелки часов переводятся на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

Однако в 2018 году Еврокомиссия предложила отказаться от соответствующей директивы ЕС. На публичном обсуждении этого вопроса, в котором приняли участие 4,6 млн человек, большинство поддержало отмену процедуры настройки часов. В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента также проголосовали за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году.

В ближайшие пять лет перевод часов в ЕС, вероятно, продолжится.

Однако реализации этой реформы препятствует отсутствие единства между Еврокомиссией и отдельными государствами-членами ЕС. Так, правительства Германии и ряда других стран ЕС поставили перед Брюсселем условие: консультации по реформе по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ. и недостатки этой реформы. Со своей стороны, Европейская комиссия не согласна проводить такую ​​«оценку последствий».

Между тем, многие сторонники реформы опасаются, что от нее вообще откажутся. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, Еврокомиссия уже приняла решение о том, что переход с летнего времени на зимнее и наоборот будет продолжаться в течение следующих пяти лет, и назначила сроки этого перехода до 2026 года.

часовые пояса ЕС

На территории ЕС существует три часовых пояса: среднее время по Гринвичу действует в Ирландии и Португалии, восточноевропейское время (на два часа опережает среднее время по Гринвичу) в восьми государствах ЕС, включая Финляндию и страны Балтии, и центральноевропейское время. Время в других странах ЕС, включая время в Германии, опережает среднее время по Гринвичу на один час.

Read More:   Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП | Новости из Германии о Европе | DW

Смотрите также:

  • Смотреть

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Zeitumtellung: изменение времени

    На самом деле время нам не подвластно, но два раза в году наступает момент для “Zeitumstellung”, что означает “перевод часов”. В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре – обратно на стандартное время, действующее на этой территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светового дня, что, однако, оспаривается многими учеными.

  • Журнал

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Zeitschrift: на злобу дня

    Немецкое составное слово «журнал» состоит из двух слов: «время» и «письменный текст». Даже если в журнале только фотографии, этот «шрифт» все равно должен идти в ногу со временем. «Zeitung», то есть «газета», также имеет в своем составе корень «время» и происходит от слова, которое в древности означало «новость».

  • Календарь

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Zeitgeist: идеологическая сущность эпохи

    «Дух времени» — это интеллектуальная мода или господствующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этой концепции, ведущей свою историю со второй половины XVIII века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках «дух времени» используется как иностранное заимствование.

  • Фотогалерея Немцы и время

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Мальцайт: время обеда

    Слово, которое дословно переводится как «время еды», широко используется в обеденное время как пожелание приятного аппетита или просто приветствие знакомых или коллег в корпоративных столовых. Изначально это пожелание, воспринимаемое скорее как напоминание, входило в состав библейской цитаты, но из-за человеческой лени в употреблении осталось только одно слово.

  • Молодожены

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Hochzeit: незабываемый апогей

    Для некоторых это самый счастливый день в их жизни; для других это основная причина развода. В любом случае высокий уровень адреналина во время бракосочетания гарантирован всем участникам этой церемонии.

  • Огурец

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Sauregurkenzeit: сезон огурцов

    Выражение «время маринования» использовалось в 18 веке для обозначения периодов нехватки продовольствия, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное отпусками и отпусками.

  • Хайди Клум

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Zeitgenosse: современный

    Термин «товарищ» использовался коммунистами и нацистами для обозначения союзника по партии. Слово «современник», которое дословно переводится как «товарищ по времени», не имеет политического подтекста. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет одновременно с кем-то. Однако, нравится вам это или нет, вашими «товарищами по времени» являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Роналду.

  • Тревога

    Фотогалерея: 8 слов, на которые всегда есть время

    Zeitgefühl: чувство времени

    Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута бездействия воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет свой ход, его существование заставляет забыть всецело поглощающие события. Время можно растянуть, его можно сжать. И только внутренние часы «звонят» всегда в нужный момент, давая возможность «чувствовать время». Емко по-немецки — «Zeitgefühl».

    Автор: Катя Музер, Элла Володина


Последний, Steve Guy отправил вам подробности по теме “Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW❤️️”.Надеюсь, с полезной информацией, что статья “Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW” Это поможет читателям быть более заинтересованными “Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Сообщения “Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW” posted by on 2022-08-10 13:56:13. Спасибо, что прочитали статью на Sguy.Net

Back to top button