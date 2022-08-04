Резня в Буче и ее отрицатели. Мнение историка | Беларусь: взгляд из Европы – спецпроект DW | DW

В колонке DW “Беларусь. Перспективы” историк Александр Фридман рассуждает о том, почему среди русскоязычных много “бучи-денье”, даже тех, кто давно живет в западных странах. И объясняет, почему во время войны изменить их образ мыслей, скорее всего, невозможно. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале «DW Беларусь».

В начале апреля 2022 года у Европы появилось новое место памяти: в городе Буча под Киевом, по украинским данным, жертвами российских войск стали более 300 мирных жителей. Миру еще предстоит узнать всю правду о бойне в Буче, но то, что известно сегодня, шокирует и ужасает: в Европе произошло преступление, которое в XXI веке казалось невозможным и напоминает самые печальные страницы европейской истории ХХ века.

В западных странах первые дни апреля прошли под знаком трагедии в Буче. В прессе публиковались и обсуждались фото и видео с места происшествия, американские и европейские политики делали громкие заявления, угрожали России новыми санкциями и обещали поддержку Украине. На этом фоне 3 апреля в Берлине прошел пророссийский автопробег, в котором приняли участие около 900 человек. Официально они протестовали против «дискриминации» русскоязычного населения Германии в связи с войной на Украине, а на деле провели акцию в поддержку Владимира Путина и его «спецоперации». Акция в Берлине вызвала бурю негодования как в Германии, так и за рубежом. Посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе назвал это «позорным автопробегом», а немецкая пресса взяла этот термин на вооружение.

Участники берлинского автопробега под российскими и советскими флагами не заметили бойни в Буче? Не хотел ее видеть? Их не убедили фото и видео, которые шокировали европейцев и американцев? А может быть, им нравились российские репортажи, в которых трагедию цинично называли «инсценировкой», а затем и вовсе переворачивали с ног на голову, объявляя украинцев преступниками и убийцами, а российских военнослужащих и российское государство «жертвами подлой провокации»?

Журналистам ряда немецких изданий удалось пообщаться с участниками митинга, и их ответы содержали широкий спектр реакций – от игнорирования и отрицания до ретрансляции российского пропагандистского нарратива.

Буча, 6 апреля 2022 г.

Состав участников пророссийской акции был весьма неоднороден: мужчины и женщины разного возраста, некоторые даже с детьми; симпатизирующие Путину выходцы из Германии без “русских корней”, выходцы из России, Казахстана и других республик бывшего СССР. Многие из этих людей десятилетиями живут в Германии, имеют весьма смутное представление о том, что происходит в России, а их знание русского языка оставляет желать лучшего. Большую или, по крайней мере, значительную часть своей жизни они провели в свободной и демократической Германии, в которой преодоление и изучение нацистского прошлого является повседневной рутиной. Но ценности Основного Закона Германии не стали их ценностями, их привлекает диктаторский режим Владимира Путина, развязавший кровопролитную войну в Европе. И если эти люди спустя больше месяца после начала войны и несмотря на ужасы Бучи, Харькова, Чернигова и Мариуполя останутся верны Путину, то чего можно ожидать от сторонников войны в Белоруссии и выше все, в России, кто не имеет такого широкого доступа к объективной информации, кто десятилетиями живет в условиях жесткой диктатуры и кого Кремль и его белорусский союзник целенаправленно пичкают человеконенавистнической пропагандой?

Восхищение Путиным — часть идентичности миллионов людей

«Позорная автогонка» в Берлине — не особый случай. Скорее, он отражает явление, широко распространенное в России, но наблюдаемое и за ее пределами. Точно улавливая исторические травмы и реваншистские комплексы, а также используя отсутствие демократической культуры у значительной части населения, российские пропагандисты преуспели в распространении теорий заговора и радикальных антиукраинских и антизападных нарративов, что привело к дегуманизация своей аудитории. Под влиянием этой пропаганды, которую активно тиражирует режим Лукашенко, находится и определенная часть населения Беларуси, а также часть русскоязычного населения западных стран.

Александр Фридман

Преклонение перед Путиным, превознесение России и восприятие «коллективного Запада» как «заклятого врага» стали частью идентичности и основой мировоззрения десятков миллионов людей. И если в Беларуси широко распространены антивоенные тенденции, то в России беспрецедентные санкции и международная изоляция привели к консолидации общества, которое ощущает угрозу извне, считает себя потенциальной жертвой Запада и остается равнодушным к страданиям Украины.

Непредвзятый анализ фото и видео из Бучи представляет угрозу такому взгляду на мир, ибо заставляет искать ответы на неприятные вопросы: как можно поддерживать Путина и войну России против Украины после того, что произошло под Киевом? Какую «деназификацию» провели российские военнослужащие в Буче? А кто после всего этого сами “деназификаторы”? Можно, конечно, отмахнуться от этих вопросов и представить Бучу как неизбежное на войне насилие, подписав тем самым собственное моральное банкротство. Но далеко не все сторонники войны готовы пойти на такой радикальный вариант.

Потребуются десятилетия, чтобы осмыслить трагедию

Для людей, воспринимающих сегодня любую критику путинского режима как личный вызов, угрозу и попытку очернить Россию, есть, однако, другой и в то же время самый простой выход – продолжать верить российской пропаганде, которая всегда имеет простые ответы на самые сложные вопросы. Бучи нет и быть не может в этой пропаганде, потому что, как выразился постпред России при ООН Василий Небензя, неприемлема сама мысль о том, что «российские военные были способны на такое».

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Возможно ли достучаться до отрицателей бучи и изменить их образ мыслей? Во время войны, скорее всего, нет: если западные страны еще могут ограничивать распространение российской пропаганды, то в самой России и в Белоруссии следует ожидать ее дальнейшей радикализации на фоне неудачного для Москвы хода войны на Украине. Исторический опыт подсказывает, что на осмысление и осмысление трагедии уйдут десятилетия, а рецидивы неизбежны: в Турции отрицание геноцида армян в годы Первой мировой войны давно стало частью государственной идеологии, отрицателей Холокоста можно найти повсюду мира, в самой России обеление практик сталинизма давно стало повседневностью, и в Сербии до сих пор достаточно людей, которые не признают и даже не оправдывают расстрел 8000 мирных жителей в боснийской Сребренице в июле 1995 года. Сейчас, к сожалению, наступает время отрицателей Бучи.

Автор: Александр Фридман, историк, научный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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