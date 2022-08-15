Психология любви: как правильно толковать эмоции партнера | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Улыбка на губах, нежные прикосновения или скрещенные руки, или даже насмешливо искривленный рот — мимика и язык тела часто говорят о нашем эмоциональном состоянии больше, чем слова. Правильная интерпретация эмоций – основа общения, особенно со спутниками жизни. Его важность также демонстрирует исследование, проведенное психологами из университетов Рочестера, США, и Торонто, Канада. Ученые задались целью выяснить, при каких обстоятельствах отношениям выгодна правильная интерпретация эмоций партнера.

Как лучше выйти из конфликта

Они пришли к выводу, что пары, способные распознавать так называемые эмоции мира, более счастливы. Психологи называют эти эмоции стыдом или виной. «Те, кто пытается успокоить или скрыть свой стыд, дают понять своему партнеру, что чувства другого важны для них», — говорит Бонни Ли, автор исследования и доцент психологии в Университете Рочестера.

Даже самые счастливые пары не обходятся без конфликтов. В спорах с партнерами есть две возможности. Во-первых: через гнев и презрение покажите свое самодовольство. Во-вторых, если вы показываете стыд или вину, вы делаете невербальную попытку исправить ситуацию.

Общение, ориентированное на эмоции

Если вы это делаете, то это указывает на то, что вы работаете над своими отношениями с партнером. «Эмпатия очень важна. Если я правильно интерпретирую эмоции моего партнера, я могу более тщательно выбирать выражения», — говорит немецкий эксперт по эмоциональному интеллекту Дирк Эйлерт. При этом важно не только то, насколько правильно подобраны слова, но и в какой момент они произносятся. «Общение, основанное на эмоциях собеседника, работает хорошо, потому что партнер может лучше следить за нашими словами и усваивать информацию. Кроме того, он чувствует, что к нему относятся с уважением», — говорит Эйлерт. В конце концов, в общении важно не только донести свое сообщение, но и правильно воспринять реакцию собеседника.

Родители влияют на способность ребенка распознавать эмоции

Психологов удивил еще один результат исследования. Само переживание негативных эмоций, таких как гнев или презрение, плохо сказывается на отношениях. Они подрывают веру в стабильное совместное будущее. Пары, в которых один из партнеров испытывает подобные чувства, обычно более несчастливы, подчеркивает Бонни Ли, и неважно, правильно ли эти эмоции расшифрованы. «Отвращение и презрение становятся причиной отчуждения друг от друга. Это реакция психической иммунной системы», — говорит Эйлерт. Если эти эмоции станут привычными в общении, то они могут свидетельствовать о том, что ваш союз скоро развалится.

Дорогая, меняйся к лучшему

Ученые хотели узнать больше о том, как умение правильно воспринимать эмоции влияет на желание соответствовать представлениям партнера. Для этого они попросили участников исследования сформулировать, что бы они хотели изменить в поведении своего партнера, например, чтобы он обуздал свой темперамент. Затем они должны были описать собственное восприятие эмоций партнера и оценить качество отношений, а также готовность следовать обращенным к ним пожеланиям и корректировать свое поведение.

В результате оказалось, что если человек умеет правильно интерпретировать эмоции партнера, то его готовность изменить что-то в себе ради другого не выше. Но те, кто формулирует свои пожелания с некоторой долей смущения, с большей вероятностью будут услышаны. «Таким образом человек сигнализирует о том, что понимает, что его стремление к переменам может навредить партнеру, но готов обсудить это с ним и вложиться в улучшение отношений», — говорит американский психолог Бонни Ли.

Почему мы разучились распознавать эмоции

По словам ее немецкого коллеги Эйлерта, уровень распознавания эмоций среди населения составляет менее 60 процентов. Это результат эксперимента, в ходе которого 2000 участников показывали фотографии людей с мимикой, понятной в разных культурах, и просили интерпретировать их мимику. «Более одного из двух выражений лица были неправильно истолкованы, — говорит Эйлерт.

Причины разные. Негативное влияние оказывает использование электронных средств связи. «Сегодня принято больше смотреть на смартфон, чем на лица людей», — резюмирует Дирк Фюлерт. Мы все реже и реже озадачиваем мозг правильной интерпретацией мимики и эмоций, и эта способность постепенно утрачивается.

Смартфоны отучили нас понимать эмоции

Образование тоже играет роль. «Особенно в детстве мы способны распознавать эмоции по мимике и жестам», — говорит Эйлерт. — Но воспитание портит восприятие. Классическая ситуация: родители ссорятся, ребенок спрашивает, почему. «Вместо того, чтобы честно ответить, родители часто говорят: «Мы не ссоримся, мы спорим», — объясняет Эйлерт. Таким образом, у ребенка правильная интерпретация заменяется неверной. Другая причина кроется в высоком статусе языка в обществе. «Мы забываем, что человек изначально общался на невербальном уровне. В детстве мы ориентируемся на жесты и язык тела, а со временем больше полагаемся на слова», — подчеркивает эксперт. Поэтому при встрече с друзьями или своей пассией рекомендует оставлять мобильный телефон в кармане и внимательно вглядываться в их лица. В этом больше преимуществ, чем вы думаете.

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