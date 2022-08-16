Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW

Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW

Когда в 2020 году мир охватила первая волна пандемии нового коронавируса, стала очевидной необходимость быстрой разработки вакцины. Первыми Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала препараты немецкой лаборатории BioNTech (производится на базе Pfizer), американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, шведско-британской AstraZeneca.

Последний, Steve Guy отправил вам подробности по теме “Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW❤️️”.Надеюсь, с полезной информацией, что статья “Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW” Это поможет читателям быть более заинтересованными “Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Сообщения “Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW” posted by on 2022-08-16 15:24:43. Спасибо, что прочитали статью на Sguy.Net